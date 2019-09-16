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РИА Новости

США и Канада начинают наблюдательный полет над Россией

01:29 16.09.2019
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© Фото : U.S. Air ForceАмериканский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б
Американский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б
© Фото : U.S. Air Force
Американский самолет наблюдения Боинг ОС-135Б
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территориями Бенилюкса и Португалии, а США и Канада - над территорией России, сообщается в газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
"Так, Россия с 16 по 20 сентября совершит наблюдательные полёты над территорией Бенилюкса и Португалии на российских самолётах наблюдения соответственно Ан-30Б и Ту-154МЛК-1", - сообщил изданию начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Полёт над Бенилюксом будет выполняться с аэродрома открытого неба Завентем (Мельсбрук). Максимальная дальность полёта составит 945 километров. Полёт над территорией Португалии пройдёт с аэродрома открытого неба Лиссабон. Максимальная дальность полёта составит 1200 километров.
"Совместная миссия США и Канады в период с 16 по 21 сентября выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка", - добавил Рыжков.
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Кроме того, в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в период с 16 по 19 сентября на территории РФ инспекцию проведёт Румыния, на территории Бельгии – Россия.
По данным "Красной звезды", Россия дала согласие на инспекцию определённого Румынией указанного района в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях площадью около 14 тысячи квадратных километров. Российские специалисты в свою очередь проинспектируют в Бельгии район площадью около 10 тысяч квадратных километров (треть территории Бельгии). Они посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе воинских частях и информацию о проводимом в указанный период полевом учении "Кельтский восход 2019" (Celtic Uprise 2019).
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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