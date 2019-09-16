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РИА Новости

В Швеции открывается парламентская конференция Баренцева региона

01:16 16.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкБаренцево море в сумерках в районе Большого Скорбеевского мыса на полуострове Рыбачий в Мурманской области
Баренцево море в сумерках в районе Большого Скорбеевского мыса на полуострове Рыбачий в Мурманской области
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен — РИА Новости. Девятая парламентская конференция Баренцева региона открывается в понедельник в шведском городе Хапаранда с участием российской делегации.
Тема встречи "Соединяя Баренцев регион - инфраструктура для устойчивого развития". Среди прочих тем шведы поставят вопрос, как новые технологии позволят развивать интеллектуальный транспорт и логистику, а также помогут в развитии туризма в регионе, говорится в сообщении финского парламента.
Мероприятие пройдёт с 16 по 18 сентября.
"В конференции примут участие члены парламентов, члены региональных парламентов и представители коренных народов Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Мероприятие будет принимать председатель парламента Швеции Андреас Норлен. Финскую делегацию возглавит депутат Микко Кярня, который проведёт семинар по транспорту и экономическому развитию", - говорится в сообщении парламента Финляндии.
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Во второй день запланировано выступление вице-спикера российской Государственной думы Ольги Епифановой.
Конференция проводится каждые два года.
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