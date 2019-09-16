В Швеции открывается парламентская конференция Баренцева региона

Баренцево море в сумерках в районе Большого Скорбеевского мыса на полуострове Рыбачий в Мурманской области

ХЕЛЬСИНКИ, 16 сен — РИА Новости. Девятая парламентская конференция Баренцева региона открывается в понедельник в шведском городе Хапаранда с участием российской делегации.

Тема встречи "Соединяя Баренцев регион - инфраструктура для устойчивого развития". Среди прочих тем шведы поставят вопрос, как новые технологии позволят развивать интеллектуальный транспорт и логистику, а также помогут в развитии туризма в регионе, говорится в сообщении финского парламента.

Мероприятие пройдёт с 16 по 18 сентября.

"В конференции примут участие члены парламентов, члены региональных парламентов и представители коренных народов Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Мероприятие будет принимать председатель парламента Швеции Андреас Норлен. Финскую делегацию возглавит депутат Микко Кярня, который проведёт семинар по транспорту и экономическому развитию", - говорится в сообщении парламента Финляндии.

Во второй день запланировано выступление вице-спикера российской Государственной думы Ольги Епифановой.