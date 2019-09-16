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РИА Новости

В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года

01:08 16.09.2019
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© AP Photo / Sergei VenyavskyСпасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске
Спасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске
© AP Photo / Sergei Venyavsky
Спасатели на месте взрыва жилого дома в Волгодонске. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Панихида в память о погибших при теракте в городе Волгодонск Ростовской области в 1999 году пройдет в Сквере памяти в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"В день годовщины теракта, 16 сентября, в 5.50 (время взрыва) на месте теракта пройдет панихида и начнется возложение цветов", - сказал собеседник.
Он добавил, что каждый год в это время к памятнику обычно приходят те, кто пережил этот теракт, и коллективы служб, которые оказались первыми на месте трагедии. После панихиды и возложения цветов, в 9.00, начнется митинг.
По словам депутата 25-го микрорайона Волгодонска Виталия Цуканова, к 20-й годовщине взрыва в Сквере памяти, разбитом спустя год на месте трагедии, было проведено благоустройство. Работы финансировались Ростовской атомной электростанцией, работники которой, в том числе, жили в пострадавших от взрыва домах.
Мы до сих пор боимся спать – пострадавшая от теракта в Волгодонске
16 сентября 2009, 16:33РИА Новости
Мы до сих пор боимся спать – пострадавшая от теракта в ВолгодонскеЖители Волгодонска почтили память погибших от теракта 16 сентября 1999 года. Пострадавшие до сих пор не могут оправиться от трагедии и уже десять лет ждут принятия закона о жертвах теракта
"В этом году мы переложили дорожку к памятнику, установили освещение, постелили травяной газон и установили лавочки. Сам памятник покрасили, почистили", - сказал Цуканов.
Кроме того, по его словам, во время субботника 12 сентября в сквере были высажены цветы.
В 5.50 мск 16 сентября 1999 года возле жилых домов в Волгодонске взорвался начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53". Взрывом был разрушен фасад в двух секциях ближайшего дома. Всего повреждения получили 39 домов и ряд социальных объектов. В результате теракта погибли 19 человек, 1045 были признаны пострадавшими.
16 сентября 2014, 10:17РИА Новости
Взрыв жилого дома в Волгодонске 16 сентября 1999 года16 сентября 1999 г. - в городе Волгодонске Ростовской области был взорван жилой дом; погибли 18 человек, общее число пострадавших - 310 человек.
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ВолгодонскРостов-на-ДонуОбщество
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