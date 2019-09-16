В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Панихида в память о погибших при теракте в городе Волгодонск Ростовской области в 1999 году пройдет в Сквере памяти в понедельник, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"В день годовщины теракта, 16 сентября, в 5.50 (время взрыва) на месте теракта пройдет панихида и начнется возложение цветов", - сказал собеседник.
Он добавил, что каждый год в это время к памятнику обычно приходят те, кто пережил этот теракт, и коллективы служб, которые оказались первыми на месте трагедии. После панихиды и возложения цветов, в 9.00, начнется митинг.
По словам депутата 25-го микрорайона Волгодонска Виталия Цуканова, к 20-й годовщине взрыва в Сквере памяти, разбитом спустя год на месте трагедии, было проведено благоустройство. Работы финансировались Ростовской атомной электростанцией, работники которой, в том числе, жили в пострадавших от взрыва домах.
"В этом году мы переложили дорожку к памятнику, установили освещение, постелили травяной газон и установили лавочки. Сам памятник покрасили, почистили", - сказал Цуканов.
Кроме того, по его словам, во время субботника 12 сентября в сквере были высажены цветы.
В 5.50 мск 16 сентября 1999 года возле жилых домов в Волгодонске взорвался начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53". Взрывом был разрушен фасад в двух секциях ближайшего дома. Всего повреждения получили 39 домов и ряд социальных объектов. В результате теракта погибли 19 человек, 1045 были признаны пострадавшими.