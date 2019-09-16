В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года

Мы до сих пор боимся спать – пострадавшая от теракта в Волгодонске

Жители Волгодонска почтили память погибших от теракта 16 сентября 1999 года. Пострадавшие до сих пор не могут оправиться от трагедии и уже десять лет ждут принятия закона о жертвах теракта