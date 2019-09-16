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РИА Новости

Глава "Ростеха" оценил возможность закрытия России от всего мира

01:04 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Закрыть Россию от всего мира технически невозможно, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РБК.
По его словам, на это потребовалось бы много денег и сил.
Чемезов добавил, что у его компании есть технологии, чтобы создать оборудование для исполнения закона об устойчивом рунете, но пока такой задачи не стоит. Глава "Ростеха" подчеркнул, что России необходима собственная Сеть, которая сможет работать в области обороны и безопасности, чтобы защитить стратегические объекты.
"(Чтобы. — Прим. ред.) не могли, допустим, выключить атомную станцию или отключить системы связи. Но, думаю, до такого не дойдет — это уже война", — пояснил Чемезов.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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В мае президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить само государство.
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РостехСергей ЧемезовРоссияБезопасностьЭкономика
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