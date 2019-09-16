В Москве обсудят усилия СССР по предотвращению Второй мировой войны

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны станет темой пленарного заседания крупной международной научной конференции, которое пройдет в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Конференция призвана предложить мировой общественности подлинные факты об усилиях СССР в предотвращении Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом", - отмечается в сообщении.

В ходе публичной дискуссии и обмена мнениями представители государственной власти, общественные деятели, видные отечественные историки сформулируют позицию относительно событий Второй мировой войны в год 80-летия ее начала и в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом, Музеем Победы, Государственным центральным музеем современной истории России, Институтом военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Ожидается, что в пленарном заседании конференции примут участие председатель попечительского совета РВИО, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян, директор Института Российской истории РАН Юрий Петров, член президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, видные ученые и общественные деятели из России, Великобритании, Италии, Польши и других стран.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии - союзника Германии.