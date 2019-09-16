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РИА Новости

В России стартуют стратегические военные учения "Центр-2019"

00:41 16.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией
Военнослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.
Как заявили ранее в Минобороны РФ, характер учений будет оборонительным, а всех военных атташе, аккредитованных в Москве, военное ведомство пригласило посетить данные маневры.
Помимо личного состава, планируется участие более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров. В главных военных маневрах РФ этого года примут участие воинские контингенты Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
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В Минобороны рассказали о задачах учений "Центр-2019"
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
По его словам, особенностью этих учений является масштаб их проведения. В свою очередь командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что совместные действия в ходе учений позволят систематизировать накопленный опыт, найти оптимальные формы применения войск.
Церемония открытия стратегического командно-штабного учения Центр-2019
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В Оренбургской области прошла церемония открытия учений "Центр-2019"
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Министерство обороны РФЮнус-Бек ЕвкуровРоссияБезопасностьВ мире
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