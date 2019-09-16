В России стартуют стратегические военные учения "Центр-2019"

Военнослужащие во время учений по высадке десанта соединений Черноморского флота под Феодосией

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Стратегические учения "Центр-2019", в которых примут участие более 128 тысяч военных, стартуют в понедельник и завершатся 21 сентября.

Как заявили ранее в Минобороны РФ, характер учений будет оборонительным, а всех военных атташе, аккредитованных в Москве, военное ведомство пригласило посетить данные маневры.

Помимо личного состава, планируется участие более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, а некоторые эпизоды учений пройдут "по отдельным планам" на полигонах стран-партнеров. В главных военных маневрах РФ этого года примут участие воинские контингенты Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.