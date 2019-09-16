Спикер Госдумы Володин посетит Узбекистан и встретится с президентом страны

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит 16 сентября Узбекистан, в ходе визита состоится встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Республику Узбекистан. В ходе визита состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудят вопросы развития отношений между нашими странами", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, запланированы переговоры с главами обеих палат парламента республики – спикером Законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой – и подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана.