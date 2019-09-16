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РИА Новости

Спикер Госдумы Володин посетит Узбекистан и встретится с президентом страны

00:36 16.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит 16 сентября Узбекистан, в ходе визита состоится встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
"Шестнадцатого сентября состоится официальный визит председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Республику Узбекистан. В ходе визита состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудят вопросы развития отношений между нашими странами", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Кроме того, запланированы переговоры с главами обеих палат парламента республики – спикером Законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым и председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой – и подписание соглашения о сотрудничестве между Госдумой и нижней палатой парламента Узбекистана.
В составе думской делегации - председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава комитета по обороне Владимир Шаманов. Как ожидается, депутаты обсудят с узбекскими коллегами взаимодействие по линии профильных комитетов.
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СНГВладимир ШамановВячеслав ВолодинУзбекистанБезопасностьПолитика
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