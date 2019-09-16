Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.

Лидеры и аутсайдеры

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4,0%.

Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15,0%.

По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Дагестане, здесь она составляет 4,6%. Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).

Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в республике Алтай, там в месяц из семейного бюджета на это уходит 2374 рубля, или 7,7% - так что регион занимает лишь девятое место в рейтинге. В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей.

Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят за ЖКУ более 8 тысяч рублей каждый месяц.

В Крыму, Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях затраты средней семьи на оплату услуг ЖКХ составляют 10%. Жители еще 40 регионов России отдают больше 10%, среди них Приморский край (10,1%), Орловская (10,3%), Челябинская (10,5%) и Ленинградская области (12,8%).

Эксперты РИА Новости считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены влиянием различных факторов.

"Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ", - поясняют эксперты.

"В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов. Построенный рейтинг во многом характеризует чувствительность благосостояния населения к изменению тарифов ЖКХ", - сообщают специалисты.

Изменения за год

Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.

Согласно результатам рейтинга, в 37 регионах доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась. Больше всего она сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,1 процентных пункта), в Чечне (-1,8 п. п.), в Ингушетии (-1,5 п. п.) и в Сахалинской области (-1,5 п. п.).

В 43 регионах доля трат на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семьи увеличилась. Самый существенный рост произошел в Тюменской области (+3,0 п. п.), в Севастополе (+1,7 п. п.), Рязанской (+1,7 п. п.), Новгородской (+1,7 п. п.) и Оренбургской области (+1,6 п. п.).

В пяти регионах – в Брянской, Калужской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областях доля затрат на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2017 годом не изменилась.

В 2019 году повышение тарифов на ЖКУ в России происходило в два этапа - с 1 января и с 1 июля. В целом, предполагается, что рост платежей будет оставаться в пределах, не превышающих инфляцию. Принимая во внимание текущие темпы роста доходов населения, доля расходов на услуги ЖКХ по итогам 2019 года вряд ли существенно снизится.