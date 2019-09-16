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РИА Новости

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

00:33 16.09.2019 (обновлено: 03:39 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Самую большую долю семейного бюджета тратят на жилищно-коммунальные услуги на Камчатке и Колыме (до 14%), а меньше всего в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствует рейтинга РИА Новости.

Лидеры и аутсайдеры

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 4,0%.
Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15,0%.
По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ - в Дагестане, здесь она составляет 4,6%. Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).
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Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в республике Алтай, там в месяц из семейного бюджета на это уходит 2374 рубля, или 7,7% - так что регион занимает лишь девятое место в рейтинге. В лидирующем в рейтинге Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ каждый месяц составляют 2445 рублей.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае, там она составляет 15%, или в денежном эквиваленте более 9,7 тысяч рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят за ЖКУ более 8 тысяч рублей каждый месяц.
В Крыму, Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях затраты средней семьи на оплату услуг ЖКХ составляют 10%. Жители еще 40 регионов России отдают больше 10%, среди них Приморский край (10,1%), Орловская (10,3%), Челябинская (10,5%) и Ленинградская области (12,8%).
Эксперты РИА Новости считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены влиянием различных факторов.
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"Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ", - поясняют эксперты.
"В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов. Построенный рейтинг во многом характеризует чувствительность благосостояния населения к изменению тарифов ЖКХ", - сообщают специалисты.

Изменения за год

Эксперты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.
Согласно результатам рейтинга, в 37 регионах доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась. Больше всего она сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,1 процентных пункта), в Чечне (-1,8 п. п.), в Ингушетии (-1,5 п. п.) и в Сахалинской области (-1,5 п. п.).
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В 43 регионах доля трат на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семьи увеличилась. Самый существенный рост произошел в Тюменской области (+3,0 п. п.), в Севастополе (+1,7 п. п.), Рязанской (+1,7 п. п.), Новгородской (+1,7 п. п.) и Оренбургской области (+1,6 п. п.).
В пяти регионах – в Брянской, Калужской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областях доля затрат на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с 2017 годом не изменилась.
В 2019 году повышение тарифов на ЖКУ в России происходило в два этапа - с 1 января и с 1 июля. В целом, предполагается, что рост платежей будет оставаться в пределах, не превышающих инфляцию. Принимая во внимание текущие темпы роста доходов населения, доля расходов на услуги ЖКХ по итогам 2019 года вряд ли существенно снизится.
Рейтинг подготовили по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг.
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги
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РИА НовостиРоссияОбществоЭкономика
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