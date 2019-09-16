Патрушев начинает визит в Токио, где проведет консультации по безопасности

ТОКИО/МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начинает рабочую поездку в Японию, где проведет консультации по безопасности.

Подробности визита и темы, которые будут обсуждаться в ходе консультаций, российская и японская сторона не раскрывали, но, как ожидается, речь в числе прочего пойдет о вопросах контроля за стратегическими вооружениями на фоне развала по вине США Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности и о размещении американской системы ПРО в Японии.

Предыдущий визит Патрушева в Страну восходящего солнца состоялся в начале октября минувшего года. Тогда секретарь российского Совбеза обсудил с бывшим тогда генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти вопросы взаимодействия Москвы и Токио в сфере безопасности, укрепления доверия между странами, а также военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сейчас, как сообщал японский телеканал NHK, Патрушев проведет переговоры со вновь назначенным генсеком Совбеза Японии Сигэру Китамурой. Как ожидается, их переговоры состоятся во вторник. Ранее Китамура возглавлял отдел разведки и исследований при кабинете министров.

Японский Совет национальной безопасности регулярно участвует в мероприятиях и встречах, организованных Совбезом РФ. Это встречи высоких представителей по вопросам безопасности, а также встречи государств-участников Арктического Совета.

Перспективы мирного договора

Тема возможного заключения российско-японского мирного договора по-прежнему является ключевым вопросом, определяющим контекст отношений между обоими странами.

Полторы недели назад на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Японии и России нельзя больше медлить с заключением мирного договора. При этом он призвал президента России Владимира Путина "сделать все", чтобы Москва и Токио "двигались вперед" к этой цели.

В ответ Путин сказал, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Но с заключением этого договора есть "масса вопросов", которые лежат не только в плоскости двухсторонних отношений, отметил российский лидер. По словам Путина, есть вопросы военного характера, вопросы безопасности, и здесь надо учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед ними, в том числе перед США.

Американские военные базы США на японской территории являются одной из причин, тормозящих заключение мирного договора между Москвой и Токио, считает член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Есть нюансы, целый ряд вопросов, из-за чего мирный договор еще не заключен. Военные базы США в Японии - один из них. Базы находятся рядом с российской границей, это связано с безопасностью нашей страны", - говорил Клинцевич РИА Новости.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Американские ракеты в Японии

Предстоящие российско-японские консультации по безопасности пройдут на фоне последствий развала Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в числе которых - возможное размещение американских ракет в Японии и Южной Корее, о чем ранее заявил глава Пентагона Марк Эспер. Как ожидается, Патрушев на предстоящих переговорах в Токио выскажет свои опасения в связи с планами Японии разместить два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore, сообщил телеканал NHK.

На пленарном заседании ВЭФ-2019 Владимир Путин отметил, что размещение США своих ракетных комплексов наземного базирования средней дальности в Японии и Южной Корее будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны КНДР, но такой шаг будет угрожать "значительной части" российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке, где расположены две очень крупные военные базы РФ - надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцев на Камчатке.

Комментируя слова Путина о том, что размещение крылатых ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет затрагивать интересы РФ, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с РИА Новости отметил, что Россия будет вынуждена отвечать симметрично на такой гипотетический шаг Вашингтона. "Если США разместят в Японии или Южной Корее аналогичные классы ракет, а может, и на Аляске, нам придется размещать такие же ракеты на Дальнем Востоке", - заявил эксперт.

В период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусков баллистических ракет Северной Кореей в 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 125,4 миллиарда иен (около 1,18 миллиарда долларов), а с учетом расходов на содержание комплексов в течение 30 лет будет затрачено всего 449,2 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов).

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении Россией ДРСМД голословны.

Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ-3.

А бывший министр иностранных дел Японии Таро Коно за несколько дней до прекращения действия ДРСМД заявил, что вместо этого договора миру необходимо создание новой структуры, куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. В ответ китайская сторона заявила, что не согласна с этой идеей.

Насколько самостоятелен Токио?

Владимир Путин, выступив 20 февраля нынешнего года с посланием Федеральному собранию, вновь озвучил позицию России по вопросу ДРСМД. Как отметил тогда президент, США не только сами нарушали ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки, и искали оправдания своим действиям. "Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу", - говорил Путин.

В начале февраля этого года генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает нежелательной ситуацию с прекращением действия ДРСМД, однако понимает мотивы США, вышедших из этого договора.

Москва озабочена такой позицией Японии, список этих озабоченностей растет, заявил следом РИА Новости бывший тогда помощником (ныне заместитель) секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, в Москве обратили внимание на это заявление о якобы имевших место нарушениях Россией ДРСМД.

Как отметил тогда Венедиктов, подобные слова исходят от страны, которая активно наращивает военное сотрудничество с США, планируя разместить на своей территории элементы американской ПРО, чем вносит свой вклад в нарушение стратегической стабильности. Такие заявления Токио не могут не отразиться на российско-японских переговорах по вопросам безопасности и общей атмосфере доверия в двухсторонних отношениях, добавил Венедиктов.