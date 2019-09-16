Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T00:12Z
https://ria.ru/20190916/1558715034.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150938/56/1509385610_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_efff306b56a1ae653046034ccfaac686.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин примет участие в саммите по Сирии и встретится с Эрдоганом и Роухани

00:12 16.09.2019
997
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и проведет встречи с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых намерен обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

Сирийское урегулирование

Переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам предыдущих трехсторонних саммитов – в Сочи 22 ноября 2017 года и 14 февраля 2019 года, в Анкаре 4 апреля 2018 года и в Тегеране 7 сентября 2018 года были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Сирии.
"Лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов", — рассказал журналистам помощник президента России во внешней политике Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
27 августа, 18:19Война в Сирии
Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии
По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза. Кроме этого, будут обсуждаться гуманитарная ситуация, помощь беженцам и восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.
"В начале этой встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, затем в закрытом режиме продолжится обмен мнениями", - добавил Ушаков.
Среди участников российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Ушаков добавил, что саммит в Анкаре может открыть путь для новой встречи стамбульского формата - с участием лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель, но говорить об этом еще рано. Ранее Эрдоган заявил о готовности принять саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в Идлибе и проблемы беженцев.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
9 сентября, 22:07РИА Новости
Богданов назвал сообщения о трехмиллиардном долге Сирии перед Россией чушью
Планируется, что по итогам переговоров в трехстороннем формате главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.
Программа визита Путина в Анкару также предусматривает двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции.

Встреча с Эрдоганом: Военно-техническое сотрудничество

Как отметил Ушаков в беседе с журналистами, российско-турецкий политический диалог носит динамичный характер. Особое место в двустороннем сотрудничестве занимают стратегические совместные проекты в сфере энергетики – строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".
Укрепляются и военно-технические связи, в частности выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции новейшими зенитными ракетными системами российского производства С-400 "Триумф".
В 2019 году Путин и Эрдоган уже провели шесть встреч. Последняя прошла на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где турецкий президент лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в частности с истребителями Су-57 и Су-35. Сообщалось, что он заинтересовался Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с российским президентом. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
13 сентября, 21:52Война в Сирии
Эрдоган готов провести саммит по Сирии с Путиным, Меркель и Макроном
Как рассказал журналистам Ушаков, на переговорах в Анкаре помимо актуальных международных тем "в продолжение контакта в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере". Тему покупки Турцией российских истребителей он назвал "сверхчувствительной" и отметил, что сейчас преждевременно говорить о том, на какой стадии переговоры, однако признал, что обоюдный интерес у стран есть.
Помощник президента также сообщил, что в настоящее время завершается передача Турции оборудования российских систем С-400, но конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

Переговоры с Роухани: Ситуация вокруг ядерной сделки

В Анкаре Путин также встретится с президентом Ирана. Это будет их третья встреча в этом году (в феврале иранский президент приезжал в Сочи, а в июне лидеры беседовали в Бишкеке на полях саммита ШОС).
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
13 сентября, 16:42РИА Новости
Ушаков назвал темы предстоящей встречи Путина и Роухани в Анкаре
По словам Ушакова, ключевая тема переговоров лидеров двух стран – это укрепление торгово-экономических связей. По его словам, ведущие российские нефтегазовые компании ("Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть") прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране.
Кроме этого, Россия и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT (международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей) для защиты от санкций третьих стран.
В ходе встречи также планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - иранской ядерной сделки.
Ушаков отметил, что с учетом выхода США из сделки главная задача - сохранить договоренность. "Мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся содействовать его выполнению", — добавил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
12 сентября, 10:50РИА Новости
Эксперт прокомментировала заявление Нетаньяху об опасности Ирана для России
Четырнадцатого июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.
США вышли из сделки 8 мая 2018 года, через год Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений, этот отказ касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что будут обогащать уран на том уровне, который им необходим. Третий этап начался 6 сентября: Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в ядерных исследованиях.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
700002
Обсудить 0
Война в СирииТурецкий потокСергей ЛавровС-400 «Триумф»Су-35Ангела МеркельТурцияСирияРоссияСШАПолитика
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому
Актер Станислав Садальский
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли на 12%
Лента
новостей
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
В Госдуме предложили запрет на совмещение полномочий сенатора и депутата
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Глава "Ростеха" оценил возможность закрытия России от всего мира
Грибы опята
Так ли безобидны опята: ученые расшифровали геном сибирского "хищника"
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Водометный автомобиль Шторм в Москве
В Махачкале произошла драка на стадионе с участием около 40 человек
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на открытии сквера Парк ангелов, построенного в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово
В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния