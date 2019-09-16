Путин примет участие в саммите по Сирии и встретится с Эрдоганом и Роухани

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и проведет встречи с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых намерен обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

Сирийское урегулирование

Переговоры в Анкаре станут уже пятой встречей глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам предыдущих трехсторонних саммитов – в Сочи 22 ноября 2017 года и 14 февраля 2019 года, в Анкаре 4 апреля 2018 года и в Тегеране 7 сентября 2018 года были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Сирии.

"Лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов", — рассказал журналистам помощник президента России во внешней политике Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза. Кроме этого, будут обсуждаться гуманитарная ситуация, помощь беженцам и восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.

"В начале этой встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, затем в закрытом режиме продолжится обмен мнениями", - добавил Ушаков.

Среди участников российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Ушаков добавил, что саммит в Анкаре может открыть путь для новой встречи стамбульского формата - с участием лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелы Меркель, но говорить об этом еще рано. Ранее Эрдоган заявил о готовности принять саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в Идлибе и проблемы беженцев.

Планируется, что по итогам переговоров в трехстороннем формате главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.

Программа визита Путина в Анкару также предусматривает двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции.

Встреча с Эрдоганом: Военно-техническое сотрудничество

Как отметил Ушаков в беседе с журналистами, российско-турецкий политический диалог носит динамичный характер. Особое место в двустороннем сотрудничестве занимают стратегические совместные проекты в сфере энергетики – строительство первой в Турции атомной электростанции "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Укрепляются и военно-технические связи, в частности выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции новейшими зенитными ракетными системами российского производства С-400 "Триумф".

В 2019 году Путин и Эрдоган уже провели шесть встреч. Последняя прошла на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где турецкий президент лично ознакомился с рядом новейших российских разработок, в частности с истребителями Су-57 и Су-35. Сообщалось, что он заинтересовался Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с российским президентом. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.

Как рассказал журналистам Ушаков, на переговорах в Анкаре помимо актуальных международных тем "в продолжение контакта в Жуковском будут затронуты и вопросы сотрудничества в военно-технической сфере". Тему покупки Турцией российских истребителей он назвал "сверхчувствительной" и отметил, что сейчас преждевременно говорить о том, на какой стадии переговоры, однако признал, что обоюдный интерес у стран есть.

Помощник президента также сообщил, что в настоящее время завершается передача Турции оборудования российских систем С-400, но конкретные сроки заступления комплексов на боевое дежурство еще неизвестны, поскольку зависят от многих факторов.

Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.

Переговоры с Роухани: Ситуация вокруг ядерной сделки

В Анкаре Путин также встретится с президентом Ирана. Это будет их третья встреча в этом году (в феврале иранский президент приезжал в Сочи, а в июне лидеры беседовали в Бишкеке на полях саммита ШОС).

По словам Ушакова, ключевая тема переговоров лидеров двух стран – это укрепление торгово-экономических связей. По его словам, ведущие российские нефтегазовые компании ("Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть", "Лукойл", "Зарубежнефть", "Татнефть") прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране.

Кроме этого, Россия и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT (международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей) для защиты от санкций третьих стран.

В ходе встречи также планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - иранской ядерной сделки.

Ушаков отметил, что с учетом выхода США из сделки главная задача - сохранить договоренность. "Мы сохраняем полную приверженность СВПД, всячески стремимся содействовать его выполнению", — добавил он.

Четырнадцатого июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.

США вышли из сделки 8 мая 2018 года, через год Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений, этот отказ касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что будут обогащать уран на том уровне, который им необходим. Третий этап начался 6 сентября: Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в ядерных исследованиях.