Роберт Дауни – младший может появиться в "Черной вдове"

"Черная вдова", по всей видимости, станет приквелом "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал". Фильм выйдет в мае 2020 года.

Накануне Роберт Дауни – младший был назван "лучшим актером" за роль Тони Старка в "Мстителях 4: Финал" по версии Saturn Awards, премии, присуждаемой Американской академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.