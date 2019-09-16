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РИА Новости
Культура

Роберт Дауни – младший может появиться в "Черной вдове"

01:46 16.09.2019
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© VALERIE MACON / AFPРоберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
© VALERIE MACON / AFP
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Deadline в материале о победителях SaturnAwards вскользь упомянул, что Роберта Дауни – младшего в роли Тони Старка можно будет увидеть в "Черной вдове", хотя ранее об этом не сообщалось.
Другие источники попытались разобраться в ситуации. Так, Screen Rant предположил, что Тони Старк появится в "Черной вдове", которую играет Скарлетт Йоханссон, либо как камео, либо как второстепенный персонаж, и у него почти не будет экранного времени. Возможно, в какой-то момент главная героиня обратится к нему за помощью.
Сomic book считает, что в картину могут включить удаленную сцену из фильма "Первый мститель 3: Противостояние", в которой показан конфликт между Черной вдовой и Железным человеком.
"Черная вдова", по всей видимости, станет приквелом "Мстителей: Война бесконечности" и "Мстителей: Финал". Фильм выйдет в мае 2020 года.
Накануне Роберт Дауни младший был назван "лучшим актером" за роль Тони Старка в "Мстителях 4: Финал" по версии Saturn Awards, премии, присуждаемой Американской академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
Кадр из фильма Мстители. Финал
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