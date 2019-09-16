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РИА Новости

Протесты — зло. Так говорит женщина стоимостью в пять миллиардов

08:00 16.09.2019 (обновлено: 13:06 16.09.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Акция протеста в Гонконге. Архивное фото
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Китай имеет шанс усилить свои позиции на международной арене за счет гонконгских протестов. На такие мысли наводит выступление в Совете ООН по правам человека женщины по имени Пэнси Хо.
Сказала она там следующее: мировое сообщество должно осудить демонстрантов, выступающих против властей уже 16 неделю. Эти демонстранты — люди с "промытыми мозгами", зараженные ненавистью к полиции. Мы, Гонконг, не потерпим эксплуатации детей (то есть использования студентов в качестве политического тарана) и требуем от Совета вынести их акциям порицание.
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Насчет ненависти к полиции — это гонконгские люди с прекрасными лицами начали, не подумав, кампанию травли детей полицейских в школах. Вам это ничего не напоминает?
Отметим: параллели с недавними неудавшимися московскими протестами здесь слишком очевидны, чтобы проводить их через каждую строчку. Желающим применить любую приведенную оценку или факт к нашим демонстрантам этого не запретишь. Но куда интереснее было бы сделать выводы глобального характера. То есть насчет технологий подобных демонстраций где угодно в мире. Чем, собственно, Китай и занят.
Что еще сделала Пэнси Хо: она рассказала, как ее не пускали в Женеву те самые демонстранты, как ей угрожали "персонажи, скрывающие лица под масками", как начали клеветать в соцсетях на нее саму, ее семью и ее бизнес.
Насчет бизнеса — это существенно. Дело в том, что мадам Хо контролирует конгломерат, занятый недвижимостью, транспортом, отелями, инвестициями и — игровым бизнесом в Макао. Собственно, выступавшая в Женеве известна под прозвищем Королева казино. Ее личное состояние — под пять миллиардов долларов, вторая по богатству дама территории. Ну и еще она — глава Федерации женщин Гонконга и прочая, и прочая.
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История эта интересна многим. Прежде всего тем, что для кого-то в мире Гонконг — это бунт прекрасной молодежи против невиданно усилившегося Пекина. Но здесь личность, обладающая достоинствами и глобальной репутацией Пэнси Хо, напоминает этому самому миру: Гонконг — это еще и мы. То есть глобальный и неглобальный бизнес территории, который был против уличных бунтовщиков во время предыдущего припадка их активности, против и сейчас.
Впрочем, против не только бизнес: не забудем, что у любых уличных бойцов, какими бы многочисленными они ни казались, никогда нет большинства. В Гонконге создается массовое движение под лозунгом "защитим нашу полицию", в ответ на демонстрации начинают организовывать контрдемонстрации.
Так, у протестующих возникла задумка: петь революционные песни типа "Освободить Гонконг" толпой в несколько сотен человек в большом кавернообразном магазинном центре в деловой части города. Но там же, под несколькими ярусами галерей, собралось примерно столько же контрпротестующих, и они начали тоже петь, чтобы заглушить первую команду. Пели национальный гимн например. А еще спустили с потолка большой флаг КНР. На майках у пары этих контрдемонстрантов заметили надписи: "Давайте подеремся".
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Эта акция не всем понравилась. Хэ Вэнь, специалист из Шанхайского института восточноазиатских исследований, полагает, что не надо было дразнить демонстрантов, поскольку они и так выдохлись после трех месяцев протестов.
Да, протестующие выдохлись, они восстановили против себя если не весь Гонконг, то ключевую часть его — и вот один из результатов этой ситуации. Численность гонконгской молодежи, записавшейся на экзамены в местные университеты, упала на 2800 человек. А число гонконгцев, желающих учиться в прочих заведениях Китая, выросло на 9,2 процента — это более десяти тысяч человек. Среди причин и то, что в прочем Китае "более мирная обстановка" для учащихся.
Дело в том, что одной из причин нынешних протестов стало то, что Пекин не вмешивался в дела гонконгской системы образования. В результате тамошние университеты начали напоминать американские — рассадник левацкой нетерпимости и агрессии. И рано или поздно Гонконгу просто придется этим вопросом заняться.
Акция протеста в Гонконге
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Но вернемся к выступлению Пэнси Хо в Совете ООН по правам человека. Конечно, хорошо, что там прозвучал ее призыв осудить демонстрантов. Но как насчет того, что осуждение должно коснуться далеко не только действий молодежи этой территории, а описать феномен в целом, в глобальном масштабе?
Было бы интересно, если бы Китай сформулировал и продвинул на международных площадках обвинительный акт всяким и любым протестам, организованным по ставшей уже привычной технологии.
Идеология — такая штука, с которой лучше всего бороться тоже идеологией, попросту словом. То есть для начала обозначить, что это плохо — расшатывать мир и порядок в тех или иных обществах с помощью кампаний ненависти и нетерпимости. И те, кто поддерживает подобные акции в своей стране и особенно за ее пределами, поступают не очень хорошо.
Участники акции протеста в Гонконге.
4 сентября, 17:25РИА Новости
Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
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ГонконгКитайАвторы
Популярные комментарии
От хорошей жизни народ на улицы не выходит. Протесты ,конечно , зло. Надо сидеть в фекалиях по ноздри и не булькать.
16 сентября, 09:49
Георгий Саввин
25301049
То есть Пэнси Хо, местный олигарх, выступает с осуждением демонстрантов, и это типа должно служить авторитетным мнением? Мде. Было бы забавно, если бы какой-нибудь Усманов выступил у нас с аналогичным заявлением. Вот уж медвежья услуга для власти была бы. А эти протестующие в Гонконге протестовали по конкретному делу, а не ради свержения власти, и своего добились, разве нет?
16 сентября, 09:03
Артур Павлов
27001036
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