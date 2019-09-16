Они летят в Израиль и Египет. Туристы провожают журавлей на юг

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Людмила Титова. В пятнадцати километрах от подмосковного Талдома осенью собираются люди с биноклями в руках. Непосвященным это кажется странным. На самом деле, все просто: уже много лет с весны и до октября сюда, на северо-восток Московской области, в заказник "Журавлиная родина", приезжают туристы, чтобы понаблюдать за птицами. Чем еще можно заняться на болотах, где потерялся журавленок Рыжик, и почему клюква стала музейным экспонатом — в материале РИА Новости.

Тур по полям и болотам

"В бинокль видно, как семьи серых журавлей пасутся и общаются. Мы с удивлением обнаружили, что не все они бело-серые с черными крыльями. Экскурсовод объяснил, что журавли вообще рождаются рыжими", — делится впечатлениями Сергей Чернов из Сергиева Посада.

На въезде в Талдом стоит знак с гербом города: журавль, обутый в сапог на одну ногу, держит в клюве золотой колосок. Сапог — потому что среди местных жителей в прошлом было много башмачников. А журавль уже почти полвека — настоящий хозяин этих мест. В городе многие магазины и кафе называются "Журавушка".

В окрестных деревнях убеждены: если журавлиный клин пролетел над домом — это к счастью, на следующий год будет хороший урожай.

"Наши музейные объекты — места сбора птиц, бобровые тропы, заросшие багульником и клюквой болота, — рассказывает гид Евгений Ахатов. — Туристы едут к нам, в Дубнинскую низину, на своих машинах, экскурсионных автобусов тут нет".

Сентябрь здесь — самое интересное время. Окрестности наполняются курлыканьем журавлей, которые перелетают с места на место, готовясь к длительному пути на юг. Об этих болотах, озерах и глухих лесах еще в 1930-е годы писал Михаил Пришвин. Он и дал краю название "Журавлиная родина".

Заказник же появился тут 40 лет назад, когда группа студентов МГУ обнаружила большое скопление журавлей. С тех пор тут ведется научная работа.

На экскурсию — с подзорной трубой

"В конце августа и сентябре особенно много туристов. Все хотят посмотреть на осенние скопления журавлей. В этом году из-за относительно холодного лета отлет начинается раньше", — говорит директор заказника Ольга Гринченко.

Увидеть, как пернатые собираются в клин и готовятся в дорогу, можно в полях. Туристам выдают бинокли, а руководитель группы берет с собой подзорную трубу.

"Птицы очень пугливы, обычно их наблюдаешь только издалека, но сейчас, в период миграции, они часто поднимаются в небо. У нас есть несколько площадок, откуда гарантированно видишь журавлей, особенно хорошо — через оптику", — вводит в курс дела Евгений Ахатов.

По его словам, в заказнике останавливается до двухсот особей. Некоторые создают пары, гнездятся и улетают осенью на юг — чаще всего в Израиль, Сирию, Египет — уже с потомством. Каждый вечер орнитологи пересчитывают птиц, этот занимает несколько часов.

© AP Photo / Jens Meyer Журавли летят на закате. Германия © AP Photo / Jens Meyer Журавли летят на закате. Германия

Куда исчез журавленок Рыжик

"Только нескольких журавлей из тех, что находятся здесь, удалось окольцевать. Это очень сложный процесс: приманить и поймать особь очень трудно, напоминает сюжет сказки "Конек-Горбунок", когда Иван рассыпал зерно и несколько часов ждал Жар-птицу в засаде", — поясняет Евгений Ахатов.

© РИА Новости / Юрий Кавер В Подмосковье появятся информационные щиты о краснокнижных видах © РИА Новости / Юрий Кавер В Подмосковье появятся информационные щиты о краснокнижных видах

В прошлом году в заказнике окольцевали журавленка и дали ему имя Рыжик. Позже его сигнал пропал, несколько месяцев орнитологи не могли определить, где он находится. Видимо, птица была в зоне, где нет сотового покрытия. Нашелся Рыжик в смоленских лесах, и это было настоящим праздником.

Не стреляйте в серых журавлей

Местные охотники ради забавы нередко стреляют в журавлей. Повлиять на них сотрудники заказника не могут. Были случаи, когда директор Ольга Гринченко лично выезжала на звук выстрела, чтобы вразумить хулиганов, но найти общий язык с грузными мужчинами в камуфляже непросто.

"У заказника нет юридического статуса, а значит, и полномочий, чтобы контролировать ситуацию", — сетует Евгений.

По его словам, в ближайшие годы на этой территории планируется создать целый природный парк "Журавлиный край", куда войдет часть Талдомского и Сергиево-Посадского районов. Предполагается, что он станет центром экологического туризма — с новыми маршрутами и туристическими стоянками. Благодаря этому птицы будут защищены от браконьеров.

© Фото : Вячеслав Титов Журавли © Фото : Вячеслав Титов Журавли

Но охотники — не единственная опасность для пернатых. Как говорит эксперт, в последние годы то и дело появляются инвесторы, предлагающие застроить эти земли дачными поселками, тем самым нарушив экосистему. Один такой жилой комплекс способен уничтожить несколько тысяч особей. Сотрудники заказника надеются, что статус природного парка поможет решить и эту проблему.

Клюква — тоже музейный экспонат

Экскурсия по "Журавлиной родине" — это не только наблюдение за птицами. Трехчасовая прогулка включает в себя посещение бобровой тропы с осмотром плотин и нор этих грызунов.

Сотрудников заказника подчеркивают: тут настоящие северные болота, где растут редкие вересковые растения, клюква, встречается даже морошка. Экскурсоводы вежливо просят гостей не рвать ягоды на тропе, чтобы и другие туристы увидели эту красоту. Отведать даров природы предлагают в конце маршрута на отдельной поляне.

Многие участники тургрупп признаются, что прогулка по болоту — самая интересная часть программы.