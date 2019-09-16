Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T12:43Z
https://ria.ru/20190916/1558675482.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155872/73/1558727307_0:298:3072:2026_1036x0_80_0_0_20289dd8c30b5cce3080e2b53c1ecb2b.jpg
РИА Новости
Туризм

Они летят в Израиль и Египет. Туристы провожают журавлей на юг

08:00 16.09.2019 (обновлено: 12:43 16.09.2019)
1588
© Depositphotos / Ondrej ProsickyСерый журавль
Серый журавль
© Depositphotos / Ondrej Prosicky
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Людмила Титова. В пятнадцати километрах от подмосковного Талдома осенью собираются люди с биноклями в руках. Непосвященным это кажется странным. На самом деле, все просто: уже много лет с весны и до октября сюда, на северо-восток Московской области, в заказник "Журавлиная родина", приезжают туристы, чтобы понаблюдать за птицами. Чем еще можно заняться на болотах, где потерялся журавленок Рыжик, и почему клюква стала музейным экспонатом — в материале РИА Новости.

Тур по полям и болотам

"В бинокль видно, как семьи серых журавлей пасутся и общаются. Мы с удивлением обнаружили, что не все они бело-серые с черными крыльями. Экскурсовод объяснил, что журавли вообще рождаются рыжими", — делится впечатлениями Сергей Чернов из Сергиева Посада.
На въезде в Талдом стоит знак с гербом города: журавль, обутый в сапог на одну ногу, держит в клюве золотой колосок. Сапог — потому что среди местных жителей в прошлом было много башмачников. А журавль уже почти полвека — настоящий хозяин этих мест. В городе многие магазины и кафе называются "Журавушка".
В окрестных деревнях убеждены: если журавлиный клин пролетел над домом — это к счастью, на следующий год будет хороший урожай.
© Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального районаВъезд в город Талдом
Въезд в город Талдом
© Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района
Въезд в город Талдом
"Наши музейные объекты — места сбора птиц, бобровые тропы, заросшие багульником и клюквой болота, — рассказывает гид Евгений Ахатов. — Туристы едут к нам, в Дубнинскую низину, на своих машинах, экскурсионных автобусов тут нет".
Сентябрь здесь — самое интересное время. Окрестности наполняются курлыканьем журавлей, которые перелетают с места на место, готовясь к длительному пути на юг. Об этих болотах, озерах и глухих лесах еще в 1930-е годы писал Михаил Пришвин. Он и дал краю название "Журавлиная родина".
Заказник же появился тут 40 лет назад, когда группа студентов МГУ обнаружила большое скопление журавлей. С тех пор тут ведется научная работа.
Малоярославец
7 июня, 08:00Туризм
Малые города России завлекают экзотикой — крокодилами, икрой и креветками

На экскурсию — с подзорной трубой

"В конце августа и сентябре особенно много туристов. Все хотят посмотреть на осенние скопления журавлей. В этом году из-за относительно холодного лета отлет начинается раньше", — говорит директор заказника Ольга Гринченко.
Увидеть, как пернатые собираются в клин и готовятся в дорогу, можно в полях. Туристам выдают бинокли, а руководитель группы берет с собой подзорную трубу.
"Птицы очень пугливы, обычно их наблюдаешь только издалека, но сейчас, в период миграции, они часто поднимаются в небо. У нас есть несколько площадок, откуда гарантированно видишь журавлей, особенно хорошо — через оптику", — вводит в курс дела Евгений Ахатов.
© РИА Новости / Людмила ТитоваЗаказник "Журавлиная родина"
Заказник Журавлиная родина
© РИА Новости / Людмила Титова
Заказник "Журавлиная родина"
По его словам, в заказнике останавливается до двухсот особей. Некоторые создают пары, гнездятся и улетают осенью на юг — чаще всего в Израиль, Сирию, Египет — уже с потомством. Каждый вечер орнитологи пересчитывают птиц, этот занимает несколько часов.
© AP Photo / Jens MeyerЖуравли летят на закате. Германия
Журавли летят на закате. Германия
© AP Photo / Jens Meyer
Журавли летят на закате. Германия

Куда исчез журавленок Рыжик

"Только нескольких журавлей из тех, что находятся здесь, удалось окольцевать. Это очень сложный процесс: приманить и поймать особь очень трудно, напоминает сюжет сказки "Конек-Горбунок", когда Иван рассыпал зерно и несколько часов ждал Жар-птицу в засаде", — поясняет Евгений Ахатов.
© РИА Новости / Юрий КаверВ Подмосковье появятся информационные щиты о краснокнижных видах
В Подмосковье появятся информационные щиты о краснокнижных видах
© РИА Новости / Юрий Кавер
В Подмосковье появятся информационные щиты о краснокнижных видах
В прошлом году в заказнике окольцевали журавленка и дали ему имя Рыжик. Позже его сигнал пропал, несколько месяцев орнитологи не могли определить, где он находится. Видимо, птица была в зоне, где нет сотового покрытия. Нашелся Рыжик в смоленских лесах, и это было настоящим праздником.
Экотуризм
26 июля, 06:18Туризм
Минприроды: экотуризм не приведет к застройке заповедников

Не стреляйте в серых журавлей

Местные охотники ради забавы нередко стреляют в журавлей. Повлиять на них сотрудники заказника не могут. Были случаи, когда директор Ольга Гринченко лично выезжала на звук выстрела, чтобы вразумить хулиганов, но найти общий язык с грузными мужчинами в камуфляже непросто.
"У заказника нет юридического статуса, а значит, и полномочий, чтобы контролировать ситуацию", — сетует Евгений.
© РИА Новости / Людмила ТитоваНаблюдение за журавлями в заказнике "Журавлиная родина"
Наблюдение за журавлями в заказнике Журавлиная родина
© РИА Новости / Людмила Титова
Наблюдение за журавлями в заказнике "Журавлиная родина"
По его словам, в ближайшие годы на этой территории планируется создать целый природный парк "Журавлиный край", куда войдет часть Талдомского и Сергиево-Посадского районов. Предполагается, что он станет центром экологического туризма — с новыми маршрутами и туристическими стоянками. Благодаря этому птицы будут защищены от браконьеров.
© Фото : Вячеслав ТитовЖуравли
Журавли
© Фото : Вячеслав Титов
Журавли
Но охотники — не единственная опасность для пернатых. Как говорит эксперт, в последние годы то и дело появляются инвесторы, предлагающие застроить эти земли дачными поселками, тем самым нарушив экосистему. Один такой жилой комплекс способен уничтожить несколько тысяч особей. Сотрудники заказника надеются, что статус природного парка поможет решить и эту проблему.

Клюква — тоже музейный экспонат

Экскурсия по "Журавлиной родине" — это не только наблюдение за птицами. Трехчасовая прогулка включает в себя посещение бобровой тропы с осмотром плотин и нор этих грызунов.
© РИА Новости / Людмила Титова"Журавлиная родина". Клюква
Журавлиная родина. Клюква
© РИА Новости / Людмила Титова
"Журавлиная родина". Клюква
Сотрудников заказника подчеркивают: тут настоящие северные болота, где растут редкие вересковые растения, клюква, встречается даже морошка. Экскурсоводы вежливо просят гостей не рвать ягоды на тропе, чтобы и другие туристы увидели эту красоту. Отведать даров природы предлагают в конце маршрута на отдельной поляне.
Многие участники тургрупп признаются, что прогулка по болоту — самая интересная часть программы.
"Здесь весной воздух пахнет багульником, а мох похож на разноцветный ковер. Это удивительное место", — признается Анна Попова из Москвы.
Югра. Вид с вертолета
3 сентября, 10:08Туризм
В Югре туристов привлекают поездками к оленеводам и сибирской рыбой
3703002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмДмитровский районМосковская областьТалдом
Рекомендуем
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
Отлов бездомных животных в России обязали снимать на видео
РИА
Новости
Набережная Киркенеса
"Европа изумляется". Жизнь самого русского города в Норвегии
Горожане в сквере Парк ангелов, построенном в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово.
Место памяти и силы: "Парк ангелов" в Кемерово
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Лента
новостей
Акция протеста в Гонконге
Протесты — зло. Так говорит женщина стоимостью в пять миллиардов
Доллары
"Долговое цунами": компании США занимают деньги рекордными темпами
П/к французского писателя Ф. Бегбедера
Фредерик Бегбедер: "Целовать женщину сейчас рискованно"
Съемки фильма Анна Люка Бессона
Французские охотники обвиняют Бессона в бесконтрольном разведении оленей
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
"Война закончилась". Зачем Эрдогану новая встреча с Путиным
Акция протеста в Тегеране
Дело Болтона живет: Трампа готовят к войне с Ираном
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Прокуратура
Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Камчатские депутаты запретили продавать несовершеннолетним вейпы
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Лента новостейМолния