Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео

"При просмотре видеолекции, снятой не в студийных условиях, презентацию спикера иногда практически не видно на экране. Идея "Автослайда" в том, чтобы автоматически совмещать видео и презентацию лектора. Оба этих файла загружаются в систему, а нейронная сеть самостоятельно определяет, какой слайд показывается в определенный момент времени, и автоматически заменяет его четкой, яркой, подходящей по размеру картинкой из оригинальной презентации", — пояснили в пресс-службе вуза.