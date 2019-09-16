Взрыв жилого дома в Волгодонске (1999)

16 сентября 1999 года в 05.50 утра в городе Волгодонске Ростовской области был взорван начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53" , припаркованный около девятиэтажного шестиподъездного дома № 35 на Октябрьском шоссе.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной 3,5 метра, диаметром 13-15 метров. Фрагменты автомобиля, в котором находилось взрывное устройство, разлетелись в радиусе 1,5 километра. Мощность взрывного устройства составила около 1000-1500 килограмм в тротиловом эквиваленте. От взрывной волны была разрушена фасадная часть в двух блок-секциях дома, обрушилась часть перекрытий, были повреждены лестничные проемы. Также в результате взрыва повреждение получили стоящие вблизи здания, взрывной волной в них были выбиты стекла. Всего было повреждено 39 домов , а также отделение милиции, две школы, детский сад, библиотека.

После взрыва администрация Волгодонска приняла решение восстановить пострадавшие дома, а их жителей заселить обратно. Восстановили даже дом № 35 по Октябрьскому шоссе, который сразу после теракта специалисты порекомендовали поскорее снести, чтобы не обрушился. Теперь в доме на два этажа и на два подъезда меньше, чем было когда-то. У дома сменили адрес. Теперь здания с адресом Октябрьское шоссе, 35, в Волгодонске нет.

Спустя год на месте взорванных подъездов дома № 35 был разбит Сквер памяти , поставлен памятник с именами погибших и установлен памятный знак. Каждый год 16 сентября с раннего утра к нему приходят родственники и друзья погибших, жители пострадавших районов, спасатели и пожарные, прибывшие на место трагедии в первые минуты после взрыва, представители общественности и городской власти, возлагают цветы, ставят поминальные свечи. Традиционно около 6 часов утра на месте взрыва и гибели людей проходит панихида. Траурная церемония не прекращается до конца дня.

Террористический акт в Волгодонске был частью серии терактов, осуществленных в российских городах в сентябре 1999 года. До него террористы взорвали два дома в Москве: 8 сентября был взорван жилой дом на улице Гурьянова, а 13 сентября – на Каширском шоссе.

В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Следствие установило, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, которые были впоследствии ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни.

Хаттаб и Умар на территории Северокавказских субъектов РФ создали организованную группу, в планы которой входило совершение серии актов терроризма в России. Следствием было установлено, что в первой половине августа 1999 года члены этой группы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края кустарным способом незаконно изготовили свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества, которое упаковали в мешки. В середине августа мешки с взрывчатой смесью привезли на продовольственную базу в Кисловодске, где они до конца месяца хранились в кузове "КамАЗа", арендованного одним из террористов. В начале сентября террористы перевезли свыше 10 тонн взрывчатой смеси, замаскировав и документально оформив этот груз как сахар, в Москву, а остальную взрывчатку (свыше четырех тонн) под видом картофеля отправили в город Волгодонск Ростовской области.

13-14 сентября в Волгодонске члены преступной группы перегрузили из "КамАЗа" груз в специально для этого приобретенный ими автомобиль "ГАЗ-53", который оставили на территории автоколонны, расположенной в городе. Террористы в этом же грузовике разместили взрывное устройство, которое изготовили сами. 15 сентября преступники уговорили бывшего владельца "ГАЗ-53", уверенного, что в грузовике находится картофель, припарковать автомобиль с находившимся в нем поставленным на боевой взвод взрывным устройством около подъезда № 4 дома № 35 на Октябрьском шоссе в Волгодонске.

16 сентября рано утром террористы произвели подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности, находящегося в грузовике.

По информации следствия, к организации терактов в Москве (8 и 13 сентября) и в Волгодонске были причастны Ачимез Гочияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.

Исполнителями теракта в Волгодонске являлись Деккушев, Крымшамхалов и Тимур Батчаев.

Из всей преступной группы правоохранительным органам удалось задержать лишь Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Следствие установило, что они занимались доставкой взрывчатых веществ к местам проведения терактов, а также изготовлением взрывных устройств.

Большинство остальных членов преступной группы, осуществивших взрывы домов в Москве и Волгодонске, были убиты. В Чечне погибли Сайтаков и Заур Батчаев. Его брат Тимур Батчаев был уничтожен на территории Грузии.

Хаким Абаев и Ачимез Гочияев были объявлены в федеральный и международный розыск . В 2004 году в ходе операции, проводимой спецназом в Ингушетии, Хаким Абаев был убит.

14 мая 2003 года Кисловодский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника ГАИ Станислава Любичева, с помощью которого террористы летом 1999 года доставили в Москву часть взрывчатки.