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17 сентября: праздник в честь иконы Богородицы "Неопалимая Купина"

10:00 16.09.2019
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Религиозные праздники 17 сентября
Икона Божией Матери "Неопалимая Купина"
"Неопалимая Купина" — образ, известный с ранних веков христианства. Он символически отражает ветхозаветное событие, описанное в книге Исход, когда недалеко от Синая, близ горы Хорив, пророк Моисей, пасший овец, увидел горящий куст, подошел посмотреть "отчего куст горит огнем, но не сгорает" (Исх.3:2), и Бог, воззвав к нему из пламени, призвал вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю. Для христиан этот куст, не сгоравший в огне, стал прообразом Божией Матери, которую не опалил огонь Божества при непорочном зачатии.
На Русь эта икона попала еще в 1390 году – ее привезли в Москву палестинские монахи – и хранилась в Благовещенском соборе московского Кремля. А начиная с XVI века по стране стали расходиться ее многочисленные списки, многие их которых почитались чудотворными.
В секрете такой популярности в народе этого перенасыщенного сложнейшей символикой образа, возможно, лежит ключ к пониманию сути религиозного сознания наших предков, которое мы упорно пытаемся втиснуть в прокрустово ложе собственных, сильно уплощенных нашим секулярным миром представлений.
Святые Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриарх константинопольский Никифор, отцы VII Вселенского собора описали целый ряд главных функций иконы. И самым популярным из их определений стало объяснение иконы как рассказа о событиях Священной истории или житии святого в картинах (по выражению Василия Великого – "книга для неграмотных"). То есть практически – иллюстрация, благочестивый "комикс"? Но в том–то и дело, что святые создатели православного иконописного канона, похоже, имели в виду нечто иное.
Символически показывая духовные, неизобразимые феномены горнего мира, икона возводит ум и дух человека, созерцающего ее, в этот мир, объединяет с ним, приобщает к бесконечному наслаждению духовных существ, обступающих престол Божий. Она – предмет длительного и углубленного созерцания, стимулятор духовной концентрации, путь к духовному восхождению. В иконе изображается прошлое, настоящее и будущее православного мира. Она принципиально вневременна и внепространственна, в ней реально осуществляется единение земного и небесного. Верующий обретает в ней вечный духовный космос, приобщение к которому составляет цель жизни православного человека.
"Неопалимая Купина" перенасыщена символами и персонажами Священного Писания: архангелы, апокалиптический тетраморф (четыре крылатых апокалиптических существа, символизирующие еще и четырех евангелистов), ангелы — покровители стихий, видения ветхозаветных пророков окружают центральный образ Богоматери, держащей на руках младенца Христа: небесный и земной мир, объединяясь по замыслу Всевышнего в неразрывной повести прошлого, настоящего и будущего рождают Спасителя человечества Иисуса Христа от благодатной Приснодевы Марии.
Изображение Богородицы заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками — зеленым и красным (естественный цвет купины и цвет объявшего ее пламени). Причем, сам символ восьмиконечной звезды также тесно связан с Богородицей, ее тайной. Восьмиконечная звезда в традиции означает вечность, полную устойчивость, выход за пределы дольнего мира. Это — знак рая, конечного преображения, Небесного Иерусалима. То есть икона изображает духовный, "богородичный" космос: Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир — силы земные и небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил вселенную Бог, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада.
Следы народного почитания этого образа остались даже в городской топонимике: список "Неопалимой Купины" из Святых сеней Грановитой палаты Кремля вплоть до XX века хранился в московской церкви "Неопалимой Купины"; сам храм в 1930 году снесли, но осталось название — Неопалимовский переулок.
В 1904 году по благословению Иоанна Кронштадтского его духовная дочь игумения Таисия (Солопова) основала в честь "Неопалимой Купины" монастырь – Парфеневскую пустынь близ Череповца.
Почитаемые чудотворными списки иконы "Неопалимая Купина" есть в Пермском крае, в Ульяновске, в Новгороде, на Украине – в Троицкой церкви Славянска.
Общецерковное празднование этой иконе 4 сентября (17 сентября по новому стилю) было установлено в 1680 году.
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