В Эквадоре начнут "печатать" органы с патологиями для помощи хирургам

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен - РИА Новости. Учёные Эквадора изобрели технологию, которая позволяет "печатать" человеческие органы с патологиями и поражениями, которые есть у того или иного человека, в натуральную величину, что облегчит работу хирургам, сообщает издание El Universo.
С помощью этих моделей, созданных при помощи 3D- печати, врачи смогу лучше наблюдать патологии своих пациентов и совершенствовать свои методы при выполнении той или иной операции.
Опухоли, деформации и любые дефекты воспроизводятся благодаря специальному алгоритму, который анализирует и преобразует данные, полученные с помощью томографов, магнитного резонанса, ультразвука.
Таким образом, хирург ещё до начала операции будет знать, какой надрез сделать.
Кроме того, эти модели напечатаны на биоразлагаемом материале, полученном из кукурузы.
21 декабря 2018, 15:55РИА НовостиРоссийские ученые напечатали в космосе 12 органов