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РИА Новости

В Эквадоре начнут "печатать" органы с патологиями для помощи хирургам

23:56 15.09.2019
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CC0 / skeeze / Операция
Операция
CC0 / skeeze /
Операция. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен - РИА Новости. Учёные Эквадора изобрели технологию, которая позволяет "печатать" человеческие органы с патологиями и поражениями, которые есть у того или иного человека, в натуральную величину, что облегчит работу хирургам, сообщает издание El Universo.
С помощью этих моделей, созданных при помощи 3D- печати, врачи смогу лучше наблюдать патологии своих пациентов и совершенствовать свои методы при выполнении той или иной операции.
Опухоли, деформации и любые дефекты воспроизводятся благодаря специальному алгоритму, который анализирует и преобразует данные, полученные с помощью томографов, магнитного резонанса, ультразвука.
Таким образом, хирург ещё до начала операции будет знать, какой надрез сделать.
Кроме того, эти модели напечатаны на биоразлагаемом материале, полученном из кукурузы.
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