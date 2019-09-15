В Эквадоре начнут "печатать" органы с патологиями для помощи хирургам

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 сен - РИА Новости. Учёные Эквадора изобрели технологию, которая позволяет "печатать" человеческие органы с патологиями и поражениями, которые есть у того или иного человека, в натуральную величину, что облегчит работу хирургам, сообщает издание Учёные Эквадора изобрели технологию, которая позволяет "печатать" человеческие органы с патологиями и поражениями, которые есть у того или иного человека, в натуральную величину, что облегчит работу хирургам, сообщает издание El Universo

С помощью этих моделей, созданных при помощи 3D- печати, врачи смогу лучше наблюдать патологии своих пациентов и совершенствовать свои методы при выполнении той или иной операции.

Опухоли, деформации и любые дефекты воспроизводятся благодаря специальному алгоритму, который анализирует и преобразует данные, полученные с помощью томографов, магнитного резонанса, ультразвука.

Таким образом, хирург ещё до начала операции будет знать, какой надрез сделать.