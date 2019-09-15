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РИА Новости

В США объяснили, почему считают Иран виновным в атаках на саудовские НПЗ

23:33 15.09.2019 (обновлено: 00:55 16.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Масштаб и точность атак на саудовские нефтяные объекты дают основания предположить, что они осуществлялись не со стороны Йемена, а с северо-запада, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, ранее заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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"Нет сомнений, что ответственность за это несет Иран. Как ни крути, этого нельзя отрицать. Других вариантов нет. Доказательство указывает только на то, что за это ответственен Иран" , - заявил источник агентства.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
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Саудовская АравияИранСШАВ мире
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