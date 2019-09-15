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РИА Новости

В Калининградской области туриста смыло волной в море

23:07 15.09.2019
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© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости
Скорая помощь. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
"По факту гибели иностранного гражданина 49 лет организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина находился на берегу Балтийского моря, его смыло волной. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказала представитель ведомства.
Как сообщила на своей странице в Facebook очевидец происшествия Вера Борисевич, группа из Латвии прогуливалась по молу, одного из мужчин смыло волной. На место сразу же вызвали спасателей и скорую помощь. Один из друзей достал тонущего из воды с помощью веревки, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.
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