В Калининградской области туриста смыло волной в море

КАЛИНИНГРАД, 15 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

"По факту гибели иностранного гражданина 49 лет организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина находился на берегу Балтийского моря, его смыло волной. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказала представитель ведомства.