В Алжире назначили дату выборов президента

"В рамках конституционных полномочий принято решение назначить дату президентских выборов на 12 декабря 2019 года", - сказал президент в телеобращении к нации.

Ранее глава генштаба армии Алжира Ахмед Гаид Салех высказался за формирование избирательного органа в стране к 15 сентября и проведение выборов до середины декабря. В воскресенье главой избиркома был избран экс-министр юстиции Алжира Мухаммед Шарфи.

Алжир с февраля этого года сталкивается с мощными народными протестами, которые привели к досрочной отставке 2 апреля правившего четыре срока подряд президента Абдельазиза Бутефлики. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.