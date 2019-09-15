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РИА Новости

В Алжире назначили дату выборов президента

22:51 15.09.2019
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© AFP 2019 / Ryad KramdiДемонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абельазиза Бутефлики на пятый президентский срок подряд
Демонстрации против выдвижения действующего президента Алжира Абельазиза Бутефлики на пятый президентский срок подряд
© AFP 2019 / Ryad Kramdi
КАИР 15 сен - РИА Новости. Президентские выборы в Алжире пройдут 12 декабря, сообщил в воскресенье временный президент страны Абделькадер Бенсалах.
"В рамках конституционных полномочий принято решение назначить дату президентских выборов на 12 декабря 2019 года", - сказал президент в телеобращении к нации.
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Ранее глава генштаба армии Алжира Ахмед Гаид Салех высказался за формирование избирательного органа в стране к 15 сентября и проведение выборов до середины декабря. В воскресенье главой избиркома был избран экс-министр юстиции Алжира Мухаммед Шарфи.
Алжир с февраля этого года сталкивается с мощными народными протестами, которые привели к досрочной отставке 2 апреля правившего четыре срока подряд президента Абдельазиза Бутефлики. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля. Однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено.
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Абдельазиз БутефликаАлжир (республика)В мире
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