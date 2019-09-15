Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T23:28Z
https://ria.ru/20190915/1558714438.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155871/29/1558712919_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_18fcb58efdafb4f66236ec5ee9c5c286.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Как прошел один из самых необычных крестных ходов

22:59 15.09.2019 (обновлено: 23:28 15.09.2019)
1131
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвященнослужитель во время VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Священнослужитель во время VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Священнослужитель во время VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
ИЛЬИНСКОЕ (Московская область), 15 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Подмосковье прошел Елизаветинский крестный ход, один из самых необычных по маршруту. Не менее удивительна и судьба святой, в честь которой он совершается, — мученицы Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, одной из наиболее почитаемых русских святых. О том, что побуждает верующих из разных уголков России приезжать раз в год помолиться у резиденции президента России, — в репортаже РИА Новости.

Из принцесс в святые

Когда-то живописные берега Москвы-реки по дороге в Звенигород настолько поразили царя Александра II, что он распорядился выкупить семь деревень и построить тут имение, которое затем подарил жене. И именно здесь начала путь к святости его невестка, немецкая принцесса Элиза, которая вошла в историю не в великокняжеской диадеме, а в белом монашеском апостольнике (так называется специальный плат с вырезом для лица).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участница VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Сын Александра II, великий князь Сергей Александрович, получил имение Ильинское-Усово в наследство от матери. Тут он провел медовый месяц с принцессой Гессен-Дармштадской Элизабет. И виды "русской Швейцарии" очаровали ее. А в Спасском храме Усово она крестилась, приняв имя Елизавета в честь матери Иоанна Крестителя, которую Церковь вспоминает 18 сентября. В ближайшее к этой дате воскресенье и проходит Елизаветинский крестный ход.
Москвичка Людмила Пахомова услышала об этом селе еще 50 лет назад, а впервые побывала в нем лишь в 2017 году. "Мне в храме рассказали, что здесь устраивают торжества в память о Елизавете Федоровне. Я приехала и влюбилась в это место", — признается она.
Сегодня она вместе с несколькими тысячами верующих пришла к церкви Илии Пророка в Ильинском. Говорит, пока еще ни разу не смогла одолеть семикилометровый маршрут крестного хода полностью — уставала. Но сегодня намерена пройти весь путь.
Организатор крестного хода из Ильинского в Усово, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) уже много лет делает все возможное для сохранения памяти о Сергее Александровиче и Елизавете Федоровне Романовых.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастники VIII Елизаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участники VIII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники VIII Елизаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово в Московской области
"Попечением Елизаветы Федоровны в Ильинском был построен лазарет для увечных воинов Русско-японской войны. А благодаря Сергею Александровичу появились родильный приют для крестьян, народная школа", — рассказывает руководитель ЕСПО Анна Громова.

Мученица-меценатка

Сегодня по тем местам, где когда-то гуляла Елизавета Федоровна, идут тысячи верующих с ее портретами и иконами и поют акафист святой, прося о заступничестве и помощи.
Процессия движется очень быстро, но Людмила не сбавляет темп, хоть и идет с палочкой. Говорит, молитва преподобномученице Елизавете "мгновенно окрыляет" и придает сил.
"Радуйся, избранная Богом на служение страждущим", — протяжно поют верующие. Своим служением всем нуждающимся Елизавета Федоровна прославилась еще при жизни. Усадьба Ильинское-Усово была для нее лишь началом. В 1909 году, через четыре года после трагической гибели мужа от бомбы террориста, она основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия и стала ее настоятельницей. Больницы, приюты, бесплатные аптеки, санитарные поезда в годы войны — весь этот нелегкий, полный трудов путь вместе с Елизаветой Федоровной проходил протоиерей Сергий Махаев. И сегодня участники крестного хода вспоминали его — в этом году исполняется 145 лет со дня его рождения.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участница VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
"Он родился в Усово, в домике неподалеку от Спасского храма. Мы надеемся, что когда-нибудь в там откроется посвященный ему музей", — рассказывает Анна Громова.
В 1905 году по просьбе Елизаветы Федоровны отец Сергий стал духовником опекаемой ей Иверской общины Красного Креста, которая находилась на Большой Полянке в Москве. Он же хранил память о великой княгине и после ее гибели в 1918 году. Однако большевистский террор добрался и до него: в 1937-м священника расстреляли на Бутовском полигоне. А в конце XX века он был прославлен в лике святых.

Икона для президента

Крестный ход от Ильинского храма до Спасского храма в Усово совершается с 2011 года. Путь у него необычный для подобных процессий. Сначала — мимо частных домов по дороге, затем немного по лесу, потом по живописному полю. И самый сложный этап: переправа через Москву-реку. Кто-то пользуется понтонным мостом, кто-то переправляется на пароме.
Монахиня Алипия — хрупкая на вид женщина — ловко проходит по раскачивающемуся из стороны в сторону мосту, умудряясь держать равновесие. В Елизаветинском крестном ходе она участвует уже восьмой раз — ни одного не пропустила.

"В первые годы собирались всего пара сотен человек, но участники постоянно прибавлялись. Я не припомню, когда было столько народа, как сейчас (по данным организаторов, свыше двух тысяч человек. — Прим. ред.)", — говорит она.

Дождавшись паломников на переправе, хоругвеносцы и священники устремляются по узкой тропе и упираются в пятиметровый серый забор, сплошь утыканный камерами наблюдения. А напротив — основанная Елизаветой Федоровной школа. Возле нее верующие поют молитвы святой и читают Евангелие. Среди них не только местные жители и москвичи, но и выходцы из множества других регионов — они и не подозревают, что молятся прямо под стенами резиденции президента России в Ново-Огарево.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастники VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участники VIII Елисаветинского крестного хода во время переправы через Москву-реку из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участники VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
С этим связана одна интересная история. В 2003 году глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Лавр подарил Владимиру Путину икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. Президент увез ее в Ново-Огарево.
"Поставил ее дома. Потом ходил, ходил, забыл про нее. Потом посмотрел, и мне в голову пришла простая мысль: икона вернулась домой. Потому что я как раз живу в резиденции, где жила ее семья. Я привез икону с ее мощами в то место, где она жила. Дом Сергея Александровича. Это большой дом. Удивительное совпадение историческое", — рассказывал глава государства.

Маленькие подвиги

Удивительных совпадений тут много. Среди хоругвей и флагов на крестном ходе выделялась небольшая табличка с надписью "Екатеринбург". Оказывается, это прихожане Елизаветинского храма.

"Я сюда второй раз приехала вместе с мужем из Екатеринбурга, где приняли мученическую смерть царственные страстотерпцы — Николай II с семьей. У себя мы ходим в храм в ее честь. Здесь она жила, а недалеко от Екатеринбурга, в Алапаевске, ее в 1918 году убили. Вот и чтим крестный путь царской семьи. Для нас очень важно помолиться именно здесь", — объясняет Татьяна.

С недавних пор Екатеринбург, Алапаевск и Ильинское-Усово включены в национальный туристский проект "Императорский маршрут", объединивший места, где будут созданы музейные комплексы.
В усадьбе Ильинское-Усово планируется открыть музеи материнства и младенчества, милосердия, усадебного хозяйства, школы и детства. Анна Громова считает, что это поможет сохранить связь с прошлым и память о подвиге людей, которые жертвовали своими средствами и временем ради других.
"Мне хочется, чтобы память святых мучеников, святых благотворителей укреплялась на этой земле", — говорит она.
А крестный ход — одно из средств. Причем верующие не только вспоминают о подвиге мученицы Елизаветы Федоровны, но и сами совершают свои маленькие подвиги. Москвичка Людмила Пахомова, например, с третьего раза, но все же прошла весь путь полностью.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
Участница VIII Елисаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Участница VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области
35121013
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеМосковская областьОбщество
Рекомендуем
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе — собор Александра Невского в Париже
"Единственный вариант — Москва". Вековая проблема Русской церкви решена
РИА
Новости
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Итальянский писатель, поэт, драматург, военный и политический деятель Габриеле д'Аннунцио
"Ему платили за молчание". Он презирал фашистов, но создал их символы
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Глава "Ростеха" оценил возможность закрытия России от всего мира
Лента
новостей
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Модель корвета проекта 20386
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Президент США Дональд Трамп
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
Газопровод Opal
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния