Как прошел один из самых необычных крестных ходов

Священнослужитель во время VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области

Священнослужитель во время VIII Елизаветинского крестного хода из села Ильинское в село Усово в Московской области

ИЛЬИНСКОЕ (Московская область), 15 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Подмосковье прошел Елизаветинский крестный ход, один из самых необычных по маршруту. Не менее удивительна и судьба святой, в честь которой он совершается, — мученицы Елизаветы Федоровны, немецкой принцессы, одной из наиболее почитаемых русских святых. О том, что побуждает верующих из разных уголков России приезжать раз в год помолиться у резиденции президента России, — в репортаже РИА Новости.

Из принцесс в святые

Когда-то живописные берега Москвы-реки по дороге в Звенигород настолько поразили царя Александра II, что он распорядился выкупить семь деревень и построить тут имение, которое затем подарил жене. И именно здесь начала путь к святости его невестка, немецкая принцесса Элиза, которая вошла в историю не в великокняжеской диадеме, а в белом монашеском апостольнике (так называется специальный плат с вырезом для лица).

Сын Александра II, великий князь Сергей Александрович, получил имение Ильинское-Усово в наследство от матери. Тут он провел медовый месяц с принцессой Гессен-Дармштадской Элизабет. И виды "русской Швейцарии" очаровали ее. А в Спасском храме Усово она крестилась, приняв имя Елизавета в честь матери Иоанна Крестителя, которую Церковь вспоминает 18 сентября. В ближайшее к этой дате воскресенье и проходит Елизаветинский крестный ход.

Москвичка Людмила Пахомова услышала об этом селе еще 50 лет назад, а впервые побывала в нем лишь в 2017 году. "Мне в храме рассказали, что здесь устраивают торжества в память о Елизавете Федоровне. Я приехала и влюбилась в это место", — признается она.

Сегодня она вместе с несколькими тысячами верующих пришла к церкви Илии Пророка в Ильинском. Говорит, пока еще ни разу не смогла одолеть семикилометровый маршрут крестного хода полностью — уставала. Но сегодня намерена пройти весь путь.

Организатор крестного хода из Ильинского в Усово, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) уже много лет делает все возможное для сохранения памяти о Сергее Александровиче и Елизавете Федоровне Романовых.

"Попечением Елизаветы Федоровны в Ильинском был построен лазарет для увечных воинов Русско-японской войны. А благодаря Сергею Александровичу появились родильный приют для крестьян, народная школа", — рассказывает руководитель ЕСПО Анна Громова.

Мученица-меценатка

Сегодня по тем местам, где когда-то гуляла Елизавета Федоровна, идут тысячи верующих с ее портретами и иконами и поют акафист святой, прося о заступничестве и помощи.

Процессия движется очень быстро, но Людмила не сбавляет темп, хоть и идет с палочкой. Говорит, молитва преподобномученице Елизавете "мгновенно окрыляет" и придает сил.

"Радуйся, избранная Богом на служение страждущим", — протяжно поют верующие. Своим служением всем нуждающимся Елизавета Федоровна прославилась еще при жизни. Усадьба Ильинское-Усово была для нее лишь началом. В 1909 году, через четыре года после трагической гибели мужа от бомбы террориста, она основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия и стала ее настоятельницей. Больницы, приюты, бесплатные аптеки, санитарные поезда в годы войны — весь этот нелегкий, полный трудов путь вместе с Елизаветой Федоровной проходил протоиерей Сергий Махаев. И сегодня участники крестного хода вспоминали его — в этом году исполняется 145 лет со дня его рождения.

"Он родился в Усово, в домике неподалеку от Спасского храма. Мы надеемся, что когда-нибудь в там откроется посвященный ему музей", — рассказывает Анна Громова.

В 1905 году по просьбе Елизаветы Федоровны отец Сергий стал духовником опекаемой ей Иверской общины Красного Креста, которая находилась на Большой Полянке в Москве. Он же хранил память о великой княгине и после ее гибели в 1918 году. Однако большевистский террор добрался и до него: в 1937-м священника расстреляли на Бутовском полигоне. А в конце XX века он был прославлен в лике святых.

Икона для президента

Крестный ход от Ильинского храма до Спасского храма в Усово совершается с 2011 года. Путь у него необычный для подобных процессий. Сначала — мимо частных домов по дороге, затем немного по лесу, потом по живописному полю. И самый сложный этап: переправа через Москву-реку. Кто-то пользуется понтонным мостом, кто-то переправляется на пароме.

Монахиня Алипия — хрупкая на вид женщина — ловко проходит по раскачивающемуся из стороны в сторону мосту, умудряясь держать равновесие. В Елизаветинском крестном ходе она участвует уже восьмой раз — ни одного не пропустила.

"В первые годы собирались всего пара сотен человек, но участники постоянно прибавлялись. Я не припомню, когда было столько народа, как сейчас (по данным организаторов, свыше двух тысяч человек. — Прим. ред.)", — говорит она.

Дождавшись паломников на переправе, хоругвеносцы и священники устремляются по узкой тропе и упираются в пятиметровый серый забор, сплошь утыканный камерами наблюдения. А напротив — основанная Елизаветой Федоровной школа. Возле нее верующие поют молитвы святой и читают Евангелие. Среди них не только местные жители и москвичи, но и выходцы из множества других регионов — они и не подозревают, что молятся прямо под стенами резиденции президента России в Ново-Огарево.

С этим связана одна интересная история. В 2003 году глава Русской православной церкви за рубежом митрополит Лавр подарил Владимиру Путину икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. Президент увез ее в Ново-Огарево.

"Поставил ее дома. Потом ходил, ходил, забыл про нее. Потом посмотрел, и мне в голову пришла простая мысль: икона вернулась домой. Потому что я как раз живу в резиденции, где жила ее семья. Я привез икону с ее мощами в то место, где она жила. Дом Сергея Александровича. Это большой дом. Удивительное совпадение историческое", — рассказывал глава государства.

Маленькие подвиги

Удивительных совпадений тут много. Среди хоругвей и флагов на крестном ходе выделялась небольшая табличка с надписью "Екатеринбург". Оказывается, это прихожане Елизаветинского храма.

"Я сюда второй раз приехала вместе с мужем из Екатеринбурга, где приняли мученическую смерть царственные страстотерпцы — Николай II с семьей. У себя мы ходим в храм в ее честь. Здесь она жила, а недалеко от Екатеринбурга, в Алапаевске, ее в 1918 году убили. Вот и чтим крестный путь царской семьи. Для нас очень важно помолиться именно здесь", — объясняет Татьяна.

С недавних пор Екатеринбург, Алапаевск и Ильинское-Усово включены в национальный туристский проект "Императорский маршрут", объединивший места, где будут созданы музейные комплексы.

В усадьбе Ильинское-Усово планируется открыть музеи материнства и младенчества, милосердия, усадебного хозяйства, школы и детства. Анна Громова считает, что это поможет сохранить связь с прошлым и память о подвиге людей, которые жертвовали своими средствами и временем ради других.

"Мне хочется, чтобы память святых мучеников, святых благотворителей укреплялась на этой земле", — говорит она.