Боевики заблокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Боевики в Сирии блокировали работу гуманитарного коридора для выхода из идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство c 13 сентября обеспечило работу гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур" для выхода из идлибской зоны деэскалации мирного населения и боевиков, желающих сложить оружие.