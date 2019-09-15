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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики заблокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации

22:12 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Боевики в Сирии блокировали работу гуманитарного коридора для выхода из идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Ранее сообщалось, что сирийское правительство c 13 сентября обеспечило работу гуманитарного коридора и пункта пропуска "Абу-Эд-Духур" для выхода из идлибской зоны деэскалации мирного населения и боевиков, желающих сложить оружие.
"Незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора "Абу-Эд-Духур", препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия", - сказал он.
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