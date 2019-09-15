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РИА Новости

МИД Израиля осудил акт вандализма против посольства ЕС в Рамат-Гане

22:06 15.09.2019
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что потрясен актом вандализма по отношению к посольству ЕС в Израиле и категорически осуждает этот инцидент.
"Мы надеемся на быстрое завершение расследования и ожидаем, что вандалов будут судить по всей строгости закона", - подчеркнул министр в заявлении, которое распространила пресс-служба главы израильского МИД.
В воскресенье вечером неизвестные оставили оскорбительные надписи на здании посольства Евросоюза в городе Рамат-Гане. Как следует из фотографий с места происшествия, на стеклянной двери и на стене посольства рядом с переговорным устройством было написано красной краской: "Евросоюз вон!" и "Немецкие деньги убивают евреев".
Информацию о происшествии подтвердили в израильской полиции.
"Да, такое происшествие зафиксировано. Полиция проводит расследование", сказал РИА Новости официальный представитель полиции Михаил Зингерман. Есть ли у следователей предположения, кто мог стоять за актом вандализма, Зингерман не уточнил.
Представительство ЕС в Израиле распространило заявление, в котором выражено возмущение случившимся. "Этот шокирующий инцидент призван запугать Европейский Союз и его посланников, он достоин осуждения", - сказано в официальном комментарии представительства Евросоюза.
Сотрудники посольства обратились в полицию и подали официальную жалобу в израильский МИД.
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Исраэль КацЕвросоюзМИД Израиля‎ИзраильВ мире
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