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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии ребенок пострадал в результате обстрела деревни боевиками

21:48 15.09.2019
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© РИА НовостиПровинция Хама
Провинция Хама
© РИА Новости
Провинция Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Ребенок пострадал в сирийской деревне на западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков, передает гостелевидение Сирии.
"Девочка получила ранения в результате артиллерийского обстрела деревни ар-Расыф на западе Хамы террористическими группировками", - передает телеканал Ikhbariya.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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