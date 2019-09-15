Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
За такую работу предлагают зарплату в 430 тысяч рублей в месяц. При этом директор Рыбного союза Сергей Гудков в комментарии газете отметил, что обычно такие механики получают по 200 тысяч рублей, а названная зарплата объясняется срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.
13 августа, 03:11РИА НовостиНазваны наиболее востребованные профессии
Второе место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых профессий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности: их ежемесячный заработок составляет 330 тысяч рублей.
В пресс-службе Минтруда пояснили "Известиям", что вышеупомянутые вакансии в настоящий момент размещены в Сети, и на них могут откликнуться соискатели из любого региона страны.
10 сентября, 19:30Сказано в эфиреСлышали новость? Серая или белая: какой быть зарплате?"Антинаркотическая" статья останется без изменений: всё строго. Радость, разочарование, а то и протесты: пошла реакция на выборы. Серая зарплата не смущает: главное, чтобы она была. Роботы атакуют: страшно. Эти темы в программе "Слышали новость?".