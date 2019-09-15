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РИА Новости

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

21:35 15.09.2019 (обновлено: 00:31 16.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочий
Рабочий
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
За такую работу предлагают зарплату в 430 тысяч рублей в месяц. При этом директор Рыбного союза Сергей Гудков в комментарии газете отметил, что обычно такие механики получают по 200 тысяч рублей, а названная зарплата объясняется срочной необходимостью в работнике и встречается крайне редко.
Кассир
13 августа, 03:11РИА Новости
Названы наиболее востребованные профессии
Второе место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых профессий поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности: их ежемесячный заработок составляет 330 тысяч рублей.
В пресс-службе Минтруда пояснили "Известиям", что вышеупомянутые вакансии в настоящий момент размещены в Сети, и на них могут откликнуться соискатели из любого региона страны.
Российские рубли
10 сентября, 19:30Сказано в эфире
Слышали новость? Серая или белая: какой быть зарплате?"Антинаркотическая" статья останется без изменений: всё строго. Радость, разочарование, а то и протесты: пошла реакция на выборы. Серая зарплата не смущает: главное, чтобы она была. Роботы атакуют: страшно. Эти темы в программе "Слышали новость?".
8780291020226
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Я было подумал место Миллера освободилось или Сечина на худой конец ...но нет , вакансии стабильные - ковырять вечную мерзлоту и "купаться" в вечно ледяной воде .
15 сентября, 22:06
Михаил Квашнин
98152204
Не 330, а330 тыс. Ctrl+enter не работает. Хорошо, что депутат - не профессия, а то бы была вне конкуренции в этом рейтинге.
15 сентября, 21:54
Eduard K
92103004
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