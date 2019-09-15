Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Слышали новость? Серая или белая: какой быть зарплате? "Антинаркотическая" статья останется без изменений: всё строго. Радость, разочарование, а то и протесты: пошла реакция на выборы. Серая зарплата не смущает: главное, чтобы она была. Роботы атакуют: страшно. Эти темы в программе "Слышали новость?".