Иракское ополчение обстреляло очередной беспилотник, летавший над их базой

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Силы иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" обстреляли беспилотник, совершавший полет над одной из баз ополчения в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.

"Силы 41-й и 43-й бригад оказали противодействие неизвестному БПЛА, совершавшему в воскресенье полет над штаб-квартирой оперативного командования "аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Салах-эд-Дин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ополчения.

Отмечается, что перед обстрелом БПЛА ополчение получило подтверждение от штаба объединенного командования ВС Ирака, что аппарат принадлежит не им.

Ополчение сообщало об аналогичных инцидентах 11 сентября и 22 августа, а 25 августа подтвердило, что двое его бойцов погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.