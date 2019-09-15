В Госдуме обвинили Помпео в попытке стравить Иран и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 15 сент - РИА Новости. Обвинение Ирана в атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии со стороны госсекретаря США Майка Помпео является попыткой натравить два ближневосточных государства друг на друга есть, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Пожары возникли в ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что заводы атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотников. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвало обвинения Помпео ложью.

"Во-первых, это политическое стравливание Ирана и Саудовской Аравии. И сейчас, собственно говоря, то, чем занимается Помпео, - это стравливание двух очень мощных игроков на Ближнем Востоке. Если здесь провокация удастся, то мы получим за последние десять лет самую серьезную горячую точку", - сказал Шхагошев РИА Новости.

Парламентарий также не исключил, что Помпео вслед за бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном может отправиться в отставку.