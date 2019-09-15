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РИА Новости

В Госдуме обвинили Помпео в попытке стравить Иран и Саудовскую Аравию

21:08 15.09.2019
2012
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Адальби Шхагошев
Депутат Адальби Шхагошев
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Депутат Адальби Шхагошев. Архивное фото
МОСКВА, 15 сент - РИА Новости. Обвинение Ирана в атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии со стороны госсекретаря США Майка Помпео является попыткой натравить два ближневосточных государства друг на друга есть, считает член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Пожары возникли в ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что заводы атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотников. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвало обвинения Помпео ложью.
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"Во-первых, это политическое стравливание Ирана и Саудовской Аравии. И сейчас, собственно говоря, то, чем занимается Помпео, - это стравливание двух очень мощных игроков на Ближнем Востоке. Если здесь провокация удастся, то мы получим за последние десять лет самую серьезную горячую точку", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Парламентарий также не исключил, что Помпео вслед за бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном может отправиться в отставку.
"Потому что Трамп убрал Болтона непосредственно из-за вот этих необоснованных абсолютно высказываний в отношении ряда ближневосточных стран", - пояснил депутат.
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