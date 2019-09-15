Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии

АНТАКЬЯ (Турция), 15 сен – РИА Новости. Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.

"Одиннадцать человек погибли, 23 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля", - сообщил источник.

По его словам, автомобиль был припаркован рядом с местной больницей.

Ранее агентство Anadolu cо ссылкой на местные источники сообщало о гибели 12 человек при теракте.