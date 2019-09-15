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РИА Новости
Война в Сирии

Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии

21:00 15.09.2019
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© РИА НовостиСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии
© РИА Новости
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 15 сен – РИА Новости. Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
"Одиннадцать человек погибли, 23 ранены в результате взрыва заминированного автомобиля", - сообщил источник.
По его словам, автомобиль был припаркован рядом с местной больницей.
Ранее агентство Anadolu cо ссылкой на местные источники сообщало о гибели 12 человек при теракте.
Деревня расположена недалеко от сирийско-турецкой границы.
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