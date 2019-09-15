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РИА Новости
Война в Сирии

Жертвами теракта в сирийском городе Эр-Раи стали 12 человек, сообщили СМИ

20:45 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 15 сен – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли при теракте в городе Эр-Раи на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, сообщает в воскресенье агентство Anadolu cо ссылкой на местные источники.
Как сообщается, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число жертв может возрасти. В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб.
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Эр-Раи находится под турецким контролем после операции "Щит Евфрата", проведенной в 2016 году ВС Турции против боевиков террористической группировки "Исламское государство*".
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
* запрещенная в России террористическая организация.
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