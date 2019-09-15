Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Ранее дипломат заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не могут вернуть время назад, однако в их силах рассматривать случившееся в "более широкой перспективе".

По мнению российского сенатора, слова американского посла можно расценить как констатацию того, что сербы должны быть благодарны США за бомбардировки.

"Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет "пошире посмотреть" на атаку японцев на Пирл-Харбор", — написал Пушков в Twitter.

В 1999 году силы НАТО на фоне вооруженного противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербской полиции и армии начали военную операцию в Югославии (состоявшей на тот момент из Сербии и Черногории), в ходе которой проводились бомбардировки.

В марте 2004 года албанцы в Косово устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.