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РИА Новости

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

20:30 15.09.2019 (обновлено: 00:02 16.09.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet / Нови-Сад во время бомбардировки
Нови-Сад во время бомбардировки
CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet /
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
Ранее дипломат заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не могут вернуть время назад, однако в их силах рассматривать случившееся в "более широкой перспективе".
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По мнению российского сенатора, слова американского посла можно расценить как констатацию того, что сербы должны быть благодарны США за бомбардировки.
"Невероятный цинизм. Пусть американцам скажет "пошире посмотреть" на атаку японцев на Пирл-Харбор", — написал Пушков в Twitter.
В 1999 году силы НАТО на фоне вооруженного противостояния албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербской полиции и армии начали военную операцию в Югославии (состоявшей на тот момент из Сербии и Черногории), в ходе которой проводились бомбардировки.
В марте 2004 года албанцы в Косово устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Спортсмены и команды
Кайл Скотт
НАТОАлексей ПушковСербияЮгославияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
надо японцам поблагодарить за хиросиму и нагасаки и за атаку на токио вьетнам тоже благодарен за 5 млн.и Ирак за миллион погибших .у всех после бомбежек поднялся уровень демократии
15 сентября, 21:10
анна осадчая
2800400
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