Кувейт усилил меры безопасности на гособъектах после атак на саудовские НПЗ

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти Кувейта приняли решение усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атаки на предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщило Кувейтское агентство новостей KUNA со ссылкой на заявление вице-премьера Кувейта Анаса ас-Салеха.

По словам ас-Салеха, премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах дал указания военным и силовикам усилить меры безопасности на стратегически важных объектах в стране и предпринять меры для обеспечения безопасности Кувейта на фоне атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео, назвав заявление "ложью".