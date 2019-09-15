Генсек ООН осудил атаку на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии

ООН, 15 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку дронов на нефтяные объекты на востоке Саудовской Аравии, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
"Генеральный секретарь осуждает субботнее нападение на нефтяные объекты Aramco в восточной провинции в Саудовской Аравии, ответственность за которое взяли на себя хуситы", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, не допустить какой-либо эскалации на фоне возросшей напряженности и соблюдать международное гуманитарное право.