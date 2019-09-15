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РИА Новости

Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

19:30 15.09.2019 (обновлено: 22:42 15.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США следует извиниться за бомбардировки Югославии, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
В публикации в Facebook она привела цитату из СМИ, где посол США в Белграде Кайл Скотт призывает сербов "шире смотреть" на бомбардировки страны в 1999 году. По его словам, "прошло 20 лет с тех пор, настало время двигаться вперед" и улучшить отношения государств. Американский дипломат отметил, что у Вашингтона и Белграда "есть очень хороший фундамент для такого прогресса".
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"Вот такая логика Скотта. А на самом деле, Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", — написала Захарова.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербской полиции и армии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, результатом которых стало массовое отселение сербов из края и уничтожение многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни сербам в крае в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Мария ЗахароваМИД РФСербияЮгославияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, судя по тому, что самим японцам, вьетнамцам, да что греха таить, и самим сербам это до лампочки, что тогда удивляться, почему американцы так считают.
15 сентября, 20:08
НЕНикита Ермаков
27105012
Прелестно! Мы вас разбомбили, а теперь давайте дружить. Сотрудничество по-американски. Извращение какое-то.
15 сентября, 20:22
sspy59
3001000
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