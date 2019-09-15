Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

"Вот такая логика Скотта. А на самом деле, Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", — написала Захарова.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербской полиции и армии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, результатом которых стало массовое отселение сербов из края и уничтожение многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни сербам в крае в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.