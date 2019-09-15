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РИА Новости

В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками

19:28 15.09.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету
Мужчина курит электронную сигарету
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
"Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками", - написал Куомо в Twitter.
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Также, по его словам, полиция и местный минздрав усилят меры против продавцов, которые продают сигареты несовершеннолетним. Кроме того, исполнительная власть штата будет продвигать законопроект по борьбе с маркетингом сигарет среди молодежи.
Власти США через несколько месяцев запретят продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов до отдельного одобрения регулятором каждого из продуктов, заявил в среду журналистам глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. Расследуются более 450 случаев, подтверждены пять смертельных исходов. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
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Как из выхлопной трубы. Эксперт рассказал о влиянии вейпов на здоровьеМинздрав РФ изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США. Глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как можно спасти здоровье.
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из FDA обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. Однако сотрудники минздрава предупреждают, что делать окончательные выводы преждевременно.
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Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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