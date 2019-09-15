В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками

Как из выхлопной трубы. Эксперт рассказал о влиянии вейпов на здоровье Минздрав РФ изучит связь между болезнями легких и электронными сигаретами после первого случая смерти от их курения в США. Глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как можно спасти здоровье.