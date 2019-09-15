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РИА Новости

Советник Трампа рассказала о возможности встречи президента с Роухани

19:21 15.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все еще не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
По словам Конуэй, которая выступала в эфире Fox News, Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи. "Но всегда должны быть необходимые условия для того, чтобы президент заключил сделку или принял участие во встрече", - добавила Конуэй.
"Он (Трамп) также знает, что не следует встречаться с людьми, если нет всех других атрибутов, касающихся этих отношений, включая кампанию максимального давления, выход из иранской ядерной сделки, объявление новых санкций, которое сделали несколько дней назад из Белого дома министр финансов и госсекретарь", - добавила Конуэй.
В субботу США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, в результате которых королевство временно снизило почти вдвое добычу нефти. Конуэй подтвердила вчерашнее заявление минэнерго США, что американские резервы нефти объемом более 600 миллионов баррелей могут быть использованы для стабилизации мирового рынка нефти после событий в Саудовской Аравии.
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