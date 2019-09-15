В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером обстреляли район насосной станции, обеспечивающей водой почти два миллиона жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 17.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевки (под контролем ДНР - ред.) с применением минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, персонал станции вынужден был перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.