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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле силовиками района насосной станции в Донбассе

19:08 15.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером обстреляли район насосной станции, обеспечивающей водой почти два миллиона жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, сообщили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 17.50 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Васильевки (под контролем ДНР - ред.) с применением минометов, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, персонал станции вынужден был перейти в укрытие. На данный момент обстрел продолжается.
Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода расположена в подконтрольном ДНР населенном пункте Васильевка, подает воду на пять фильтровальных станций Донбасса по обе линии соприкосновения, которые обеспечивают водоснабжение более 40 населенных пунктов с населением 1,8 миллиона человек. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.
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