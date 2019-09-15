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РИА Новости

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

18:58 15.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Три человека погибли и еще четверо пострадали в воскресенье в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
"Сегодня в 19.10 (15.10 мск) на 118-м километре трассы Р-256 (Новосибирск-Ташанта) произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04РИА Новости
Крупные ДТП в России в 2019 году
В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины. Четыре человека, находившихся в Toyota, из них двое несовершеннолетних, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Начальник отдела ГИБДД МВД России по Черепановском району Григорий Панфилов, слова которого привели в главке МВД, сообщил, что, по предварительным данным, водитель Mitsubishi, не убедившись в безопасности маневра, начал обгонять тягач-цементовоз Volvo, на встречной полосе столкнулся с легковой Toyota, после чего машину отбросило под обгоняемый грузовик. Водитель тягача не пострадал.
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ГИБДД МВД РФМВД РФНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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