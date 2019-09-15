В Новосибирской области три человека погибли в ДТП

НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Три человека погибли и еще четверо пострадали в воскресенье в автоаварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня в 19.10 (15.10 мск) на 118-м километре трассы Р-256 (Новосибирск-Ташанта) произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины. Четыре человека, находившихся в Toyota, из них двое несовершеннолетних, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.