В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.

"Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка..." — сказал он газете " Ведомости ".

По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки.

"Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", — добавил Песков.

Атака на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.