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РИА Новости

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

18:35 15.09.2019 (обновлено: 20:19 15.09.2019)
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что подобные происшествия не способствуют стабильности рынка энергоносителей.
"Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка..." — сказал он газете "Ведомости".
По его словам, саудовская сторона не обращалась за помощью к России после атаки.

"Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями", — добавил Песков.

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Атака на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.
Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".
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В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
Популярные комментарии
С очень высокой степенью вероятности в атаке на Саудовскую Аравию виновны США. Потому что США террористическое государство.
15 сентября, 19:55
iil.1964
99110146214
Беспилотники скорее всего американские и атака была организована США. Больше некому.
15 сентября, 19:58
iil.1964
80100107127
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