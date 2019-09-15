Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T18:46Z
https://ria.ru/20190915/1558710151.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155871/03/1558710379_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_a3f3c102814b5b75929d6ed335ffaa53.jpg
РИА Новости

Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"

18:25 15.09.2019 (обновлено: 18:46 15.09.2019)
20759
CC BY 4.0 / Artem Tkachenko / Модель корвета проекта 20386Модель корвета проекта 20386
Модель корвета проекта 20386
CC BY 4.0 / Artem Tkachenko / Модель корвета проекта 20386
Модель корвета проекта 20386. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 Александр Дадыкин в эфире телеканала "Звезда" раскрыл ключевые особенности новейшего российского корвета "Меркурий".
По его словам, корветы будут отличаться улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими предшественниками, что позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах.
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
18 августа, 06:16РИА Новости
National Interest оценил развитие российского флота
"Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях, 20-30 узлов, эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин",— отметил он.
Помимо этого, изменения коснутся и некоторых особенностей конструкции корвета.
"Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения — кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет — вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой", — заявил Дадыкин.
По его словам, это позволит нагружать "Меркурий" модульным вооружением в трансформенном отсеке.
Главным ударным оружием корветов проекта 20386 станет ракетный комплекс "Уран".
Также на "Меркурии", по словам Дадыкина, будут предусмотрены системы подводного наблюдения — в составах подкильной и антенной буксируемой станций.
Корабли оснастят также комплектами торпед и антиторпед.
Эсминец ВМС США Carney в акватории Черного моря во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019
19 августа, 13:40Сказано в эфире
"Отличаются зеркально". Военный эксперт о сравнении ВМФ России и СШААдмирал объяснил отличия военных флотов России и США, отметив географические особенности двух стран. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Кроме того, как и корвет "Гремящий" проекта 20385, "Меркурий" получит бесшумный винт регулируемого шага. По словам Дадыкина, это позволяет повысить малошумность корабля.
Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Головной корабль заложили в 2016 году.
Российские военные получат "Меркурий" в 2022 году.
4991062816
Обсудить 7
РоссияБезопасность
Рекомендуем
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Лента
новостей
Газопровод Opal
В России оценили слова о попытках Запада вытеснить Москву с газового рынка
Флаг на корабле ВМС США
Черноморский флот взял на сопровождение корабль "Юма" ВМС США
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Газопровод Opal
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Доставка компонентов С-400 в Турцию. Съемка Минобороны
Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию
Итальянский писатель, поэт, драматург, военный и политический деятель Габриеле д'Аннунцио
"Ему платили за молчание". Он презирал фашистов, но создал их символы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния