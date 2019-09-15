Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 Александр Дадыкин в эфире телеканала . Заместитель главного конструктора кораблей проекта 20386 Александр Дадыкин в эфире телеканала "Звезда" раскрыл ключевые особенности новейшего российского корвета "Меркурий".

По его словам, корветы будут отличаться улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими предшественниками, что позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах.

"Мы можем обеспечить скорость экономического хода подгребными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях, 20-30 узлов, эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин",— отметил он.

Помимо этого, изменения коснутся и некоторых особенностей конструкции корвета.

"Впервые на кораблях нашего военно-морского флота этого водоизмещения — кстати, в мире, наверное, аналогов этому тоже нет — вертолет хранится в опускаемом ангаре под верхней палубой", — заявил Дадыкин.

По его словам, это позволит нагружать "Меркурий" модульным вооружением в трансформенном отсеке.

Главным ударным оружием корветов проекта 20386 станет ракетный комплекс "Уран".

Также на "Меркурии", по словам Дадыкина, будут предусмотрены системы подводного наблюдения — в составах подкильной и антенной буксируемой станций.

Корабли оснастят также комплектами торпед и антиторпед.

Кроме того, как и корвет "Гремящий" проекта 20385, "Меркурий" получит бесшумный винт регулируемого шага. По словам Дадыкина, это позволяет повысить малошумность корабля.

Корвет проекта 20386 "Меркурий" — корабль нового поколения, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Головной корабль заложили в 2016 году.