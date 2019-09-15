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РИА Новости

В Свердловской области сгорел деревянный храм

18:17 15.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Деревянный храм-часовня сгорел в воскресенье в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в 11.28 мск, его площадь составила 180 квадратных метров.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
"Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент возникновения пожара в помещении храма находились шесть человек, которые самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.
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МЧС РФСвердловская областьПроисшествия
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