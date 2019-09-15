В Свердловской области сгорел деревянный храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Деревянный храм-часовня сгорел в воскресенье в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в 11.28 мск, его площадь составила 180 квадратных метров.

"Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания", – говорится в сообщении.