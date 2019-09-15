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РИА Новости

Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

18:05 15.09.2019 (обновлено: 19:33 15.09.2019)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры доставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию.
В воскресенье Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок комплексов. Российские военные эту информацию подтвердили.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
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В Минобороны рассказали, что компоненты С-400 доставили российские самолеты военно-транспортной авиации.

Поставки С-400

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт о поставках ЗРК на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки турецкие власти оплатят сами, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.
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Пора играть по правилам. Шантаж США не работаетВашингтон хотел запретить Анкаре покупать российские С-400 – не вышло. Теперь обещает отказать в F-35, а Эрдоган в ответ осматривает российский Су-57. Кажется, США хотели другого эффекта.
США потребовали от Турции отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В обратном случае Вашингтон пригрозил задержать или отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но турецкое руководство отказалось идти на уступки.
Первый этап поставок российских С-400 в Турцию начался в июле.
С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
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Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
С400 - это, лучшее средство от американской демократии!
15 сентября, 18:12
Николай Новиков
2300101
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