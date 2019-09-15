Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Министерство обороны . Министерство обороны опубликовало кадры доставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в Турцию.

В воскресенье Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок комплексов. Российские военные эту информацию подтвердили.

В Минобороны рассказали, что компоненты С-400 доставили российские самолеты военно-транспортной авиации.

Поставки С-400

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт о поставках ЗРК на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки турецкие власти оплатят сами, часть покроет российский кредит. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы", вскоре к ним присоединится Индия.

США потребовали от Турции отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В обратном случае Вашингтон пригрозил задержать или отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но турецкое руководство отказалось идти на уступки.

Первый этап поставок российских С-400 в Турцию начался в июле.