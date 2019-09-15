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РИА Новости

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

18:00 15.09.2019 (обновлено: 18:58 15.09.2019)
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АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября.
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Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.
Полет Су-35 продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа. Взлетевший следом самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным. По словам главы Турции, Анкара заинтересовалась Су-35 и Су-57. Эрдоган сообщил, что стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей.
Су-35 — многоцелевой истребитель, переходное звено между Су-27 и Су-57. В 2015-2018 годах 24 истребителя поставили в Китай, еще 11 в следующем году намерены продать Индонезии.
Бе-200 — один из самых необычных многоцелевых самолетов, его применяют при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, а также для перевозки пассажиров и грузов. По ряду летно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.
Девять самолетов использует МЧС, еще 24 готовятся к поставкам. Один самолет эксплуатирует Азербайджан. Заказы на Бе-200 поступили от Индонезии, Китая, США и Чили.
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Су-35ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ему наплевать на всю аэродинамику, машина классная!!!!!!!!!👍👍👍👍👍👍
15 сентября, 18:59
kokshe1958
3010001
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