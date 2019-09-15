Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu . Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство

Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября.

Полет Су-35 продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа. Взлетевший следом самолет-амфибия Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным. По словам главы Турции, Анкара заинтересовалась Су-35 и Су-57. Эрдоган сообщил, что стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей.

Су-35 — многоцелевой истребитель, переходное звено между Су-27 и Су-57. В 2015-2018 годах 24 истребителя поставили в Китай, еще 11 в следующем году намерены продать Индонезии.

Бе-200 — один из самых необычных многоцелевых самолетов, его применяют при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, а также для перевозки пассажиров и грузов. По ряду летно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.