На Кубани семья пострадала после возгорания баллона с газом в машине

СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Семья с двумя детьми пострадала из-за возгорания и хлопка газа в автомобиле в Краснодарском крае, сообщает СУ СК по региону.
"В автомобиле ВАЗ 2109, где находилась семья с двумя малолетними детьми, произошло возгорание и последующий хлопок газового баллона… Супруги и двое малолетних детей госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, прибывшие тушить пожар спасатели констатировали, что горели два автомобиля и была повреждена кровля стоящего рядом магазина.