Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T17:57Z
https://ria.ru/20190915/1558709623.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1036x0_80_0_0_a717cbbd3491465cd12a6e2d9baeda32.jpg
РИА Новости

На Кубани семья пострадала после возгорания баллона с газом в машине

17:57 15.09.2019
615
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара. Архивное фото
СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Семья с двумя детьми пострадала из-за возгорания и хлопка газа в автомобиле в Краснодарском крае, сообщает СУ СК по региону.
"В автомобиле ВАЗ 2109, где находилась семья с двумя малолетними детьми, произошло возгорание и последующий хлопок газового баллона… Супруги и двое малолетних детей госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, прибывшие тушить пожар спасатели констатировали, что горели два автомобиля и была повреждена кровля стоящего рядом магазина.
010301
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Новый пассажирский терминал B аэропорта Шереметьево
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
РИА
Новости
Газопровод Opal
В России оценили слова о попытках Запада вытеснить Москву с газового рынка
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Палестина осудила заседание правительства Израиля в Иорданской долине
Сотрудники МЧС
В Свердловской области сгорел деревянный храм
Лента
новостей
Модель корвета проекта 20386
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером в воскресенье
Салон самолета
Пассажирок авиарейса Симферополь — Москва оштрафовали за распитие алкоголя
Доставка компонентов С-400 в Турцию. Съемка Минобороны
Минобороны опубликовало кадры поставок С-400 в Турцию
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Гуманитарный коридор в провинции Идлиб
Боевики заблокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния