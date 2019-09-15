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РИА Новости
Культура

"Эмми": назван старейший лауреат премии

23:05 15.09.2019
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© AP Photo / Willy Sanjuan/Invision for the Television AcademyЛин Лир и Норман Лир на церемонии награждения "Золотой глобус"
Лин Лир и Норман Лир на церемонии награждения Золотой глобус
© AP Photo / Willy Sanjuan/Invision for the Television Academy
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Писатель, сценарист и продюсер Норман Лир стал старейшим лауреатом премии "Эмми", сообщает The Hollywood Reporter. Жюри выбрало его победителем в категории Creative Arts в возрасте 97 лет.
Он обогнал ведущего программы "Наша планета" Дэвида Аттенборо (93) года, также получившего накануне эту премию.
Лир победил как исполнительный продюсер развлекательной телепередачи на ABC, в которой были воссозданы некоторые эпизоды его популярных сериалов прошлых лет ("Все в семье" и "Джефферсоны").
"Все дело в том, что я не слишком много думаю о возрасте. Но сейчас, наверное, больше… Мне 97 лет, и я люблю просыпаться по утрам", - рассказал лауреат.
За свою карьеру он 15 раз номинировался на "Эмми" и получал премию три года подряд (с 1971 по 1973 годы) за сериал "Все в семье" (1971 – 1979).
Вручение наград в категории Creative Arts проходит 14 и 15 сентября. Основных победителей в категории Primetime объявят 22 сентября.
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