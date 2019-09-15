"Эмми": назван старейший лауреат премии

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Писатель, сценарист и продюсер Норман Лир стал старейшим лауреатом премии "Эмми", . Писатель, сценарист и продюсер Норман Лир стал старейшим лауреатом премии "Эмми", сообщает The Hollywood Reporter. Жюри выбрало его победителем в категории Creative Arts в возрасте 97 лет.

Он обогнал ведущего программы "Наша планета" Дэвида Аттенборо (93) года, также получившего накануне эту премию.

Лир победил как исполнительный продюсер развлекательной телепередачи на ABC, в которой были воссозданы некоторые эпизоды его популярных сериалов прошлых лет ("Все в семье" и "Джефферсоны").

"Все дело в том, что я не слишком много думаю о возрасте. Но сейчас, наверное, больше… Мне 97 лет, и я люблю просыпаться по утрам", - рассказал лауреат.

За свою карьеру он 15 раз номинировался на "Эмми" и получал премию три года подряд (с 1971 по 1973 годы) за сериал "Все в семье" (1971 – 1979).