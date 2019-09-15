Палестина осудила заседание правительства Израиля в Иорданской долине

ГАЗА, 15 сен - РИА Новости. Палестина осуждает и считает недопустимым проведение заседания правительства Израиля в Иорданской долине, сообщается в заявлении пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны.
Ранее в воскресенье кабинет министров Израиля провел заседание в Иорданской долине, в ходе которого одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о строительстве поселения Мевоот Иерихо в долине реки Иордан.
"Заседание правительства Израиля в долине реки Иордан осуждается и недопустимо, и не придаст никакой законности, палестинский народ сам принимает решения на своей земле", - заявил Абу Рудейна.
По его словам, израильские власти во главе с Нетаньяху намерены подрывать любые возможности для достижения мира, основанного на международных резолюциях в соответствии с принципом о двух государствах.
"Проведение заседаний израильского правительства на нашей оккупированной территории является нарушением международного права", - добавил Абу Рудейна.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.