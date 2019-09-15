В Свердловской области автомобиль утонул в реке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье, когда группа из пяти человек пыталась на автомобиле вброд пересечь реку Ис вблизи поселка Косья. Двое самостоятельно выбрались из тонущей машины, трое погибли, уточнили в МЧС.
"Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин из воды извлекали водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. На освобождение автомобиля из водной стихии у спасателей ушло немногим более двух часов", – говорится в сообщении.