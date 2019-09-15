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РИА Новости

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

17:28 15.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье, когда группа из пяти человек пыталась на автомобиле вброд пересечь реку Ис вблизи поселка Косья. Двое самостоятельно выбрались из тонущей машины, трое погибли, уточнили в МЧС.
"Утонувший автомобиль с телами трех погибших мужчин из воды извлекали водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. На освобождение автомобиля из водной стихии у спасателей ушло немногим более двух часов", – говорится в сообщении.
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