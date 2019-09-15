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РИА Новости
Война в Сирии

Делегация РФ обсудила с Асадом формирование Конституционного комитета Сирии

17:26 15.09.2019
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и представителей Минобороны была принята в Дамаске президентом САР Башаром Асадом, говорится в сообщении МИД РФ.
"В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - отмечается в сообщении.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Кроме того, подробно обсуждалась ситуация "на земле" в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Стороны также обменялись мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления САР и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств.
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Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевМИД РФБашар АсадСирияРоссия
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