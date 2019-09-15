Делегация РФ обсудила с Асадом формирование Конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина и представителей Минобороны была принята в Дамаске президентом САР Башаром Асадом, говорится в сообщении МИД РФ.

"В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования Конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, при содействии ООН, как это предусмотрено решениями Конгресса сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - отмечается в сообщении.