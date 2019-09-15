МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером в воскресенье

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 13-18 метров в секунду вечером в воскресенье и в понедельник в Москве, сообщает ГУМЧС РФ по городу Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 19.00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.