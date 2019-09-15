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РИА Новости

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве вечером в воскресенье

17:26 15.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. МЧС предупреждает о сильном ветре с порывами до 13-18 метров в секунду вечером в воскресенье и в понедельник в Москве, сообщает ГУМЧС РФ по городу Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 19.00 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
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МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее сообщалось, что пасмурная погода с сильными дождями ближе к вечеру ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до 15 градусов.
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РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
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