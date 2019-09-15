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РИА Новости

Эксперт предложил компенсировать нехватку саудовской нефти за счет ОПЕК+

17:22 15.09.2019 (обновлено: 17:23 15.09.2019)
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© REUTERS / Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS /
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
КАИР, 15 сен - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Дефицит нефти на международных рынках, который может возникнуть из-за атаки на саудовские объекты, можно компенсировать за счет снятия ограничений в рамках ОПЕК+, высказал мнение РИА Новости эксперт по рынку нефти из Кувейта Камель аль-Харами.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Saudi Aramco позднее заявила, что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения официально не называются.
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"Решение за ОПЕК+ или ОПЕК плюс Россия. Стороны могут не придерживаться достигнутого соглашения о снижении добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей. Это позволит компенсировать нехватку нефти и решить проблему вплоть до ликвидации последствий нападения, сохранит стабильность на рынке", - сказал кувейтский эксперт.
По его словам, развитие событий будет зависеть от того, насколько в реальности пострадали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. "Сейчас речь идет о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза. Все будет зависеть от сроков, на которые объекты были выведены из строя, от того, сколько понадобится времени на ликвидацию последствий атаки", - сказал собеседник агентства.
В то же время, он предположил, что в понедельник цена на баррель нефти может возрасти до 65 долларов за баррель на фоне ожидания точных оценок ущерба от атаки.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договоренностей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.
СМИ сообщали, что государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников на ее объекты. В то же время издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных саудовских чиновников в субботу сообщило, что королевство планирует привести добычу нефти в норму к понедельнику.
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