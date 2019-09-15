Эксперт предложил компенсировать нехватку саудовской нефти за счет ОПЕК+

КАИР, 15 сен - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Дефицит нефти на международных рынках, который может возникнуть из-за атаки на саудовские объекты, можно компенсировать за счет снятия ограничений в рамках ОПЕК+, высказал мнение РИА Новости эксперт по рынку нефти из Кувейта Камель аль-Харами.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Saudi Aramco позднее заявила, что атаки беспилотников на ее НПЗ привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Работы по ее восстановлению уже ведутся, однако сроки завершения официально не называются.

"Решение за ОПЕК+ или ОПЕК плюс Россия. Стороны могут не придерживаться достигнутого соглашения о снижении добычи в объеме 1,2 миллиона баррелей. Это позволит компенсировать нехватку нефти и решить проблему вплоть до ликвидации последствий нападения, сохранит стабильность на рынке", - сказал кувейтский эксперт.

По его словам, развитие событий будет зависеть от того, насколько в реальности пострадали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. "Сейчас речь идет о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза. Все будет зависеть от сроков, на которые объекты были выведены из строя, от того, сколько понадобится времени на ликвидацию последствий атаки", - сказал собеседник агентства.

В то же время, он предположил, что в понедельник цена на баррель нефти может возрасти до 65 долларов за баррель на фоне ожидания точных оценок ущерба от атаки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договоренностей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.