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РИА Новости

Германия осудила атаки на саудовские НПЗ

17:12 15.09.2019
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти ФРГ решительно осуждают атаки на саудовские НПЗ в Абкайке и Хурайсе, следует из заявления МИД республики.
"Подобную атаку на гражданскую и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии невозможно оправдать. Она ведет к обострению напряженности и является противоположностью деэскалации, в которой мы так остро нуждаемся в регионе. Мы настоятельно призываем тех, кто несет ответственность, воздержаться от подобных нападений", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео, назвав "ложью" заявление.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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