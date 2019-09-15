Германия осудила атаки на саудовские НПЗ

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти ФРГ решительно осуждают атаки на саудовские НПЗ в Абкайке и Хурайсе, следует из заявления МИД республики.

"Подобную атаку на гражданскую и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии невозможно оправдать. Она ведет к обострению напряженности и является противоположностью деэскалации, в которой мы так остро нуждаемся в регионе. Мы настоятельно призываем тех, кто несет ответственность, воздержаться от подобных нападений", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, что атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана отверг обвинения Помпео, назвав "ложью" заявление.